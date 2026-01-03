La receta para hacer jengibre marinado y añadir un toque picante a tu sushi
Te contamos cómo dar un toque ácido al sushi que además es muy sano y fácil de hacer
Spam musubi, el aperitivo hawaiano de origen japonés que deleita a Jason Momoa
Muchos son los amantes del sushi que disfrutan tanto de dicha delicia japonesa como del jengibre encurtido. También llamado gari, el jengibre encurtido para los no iniciados son esas tiras de color rosado y un sabor a medio camino entre ácido y picante que se toman en la cocina nipona cuando se quiere limpiar la boca entre plato y plato, permitiendo así degustar de la comida en todo su esplendor.
Su sabor con un toque picante hace que muchos seguidores del sushi lo busquen y que incluso haya quien trate de hacerlo en su casa. Si eres de estos últimos, hoy te traemos una receta casera para hacerlo de manera sencilla.
La receta para hacer jengibre marinado
Ingredientes
- 300 gramos de jengibre
- 200 mililitros de vinagre de arroz
- 100 mililitros de agua
- 120 gramos de azúcar
- 30 gramos de sal
Elaboración
Pelamos y cortamos el jengibre
Aunque en los restaurantes el jengibre que vemos es joven, de color rosado, es muy difícil de conseguir, por lo que usar el que se encuentra habitualmente en los supermercados, con un color más amarillo.
El primer paso es pelar el jengibre y cortarlo en finas láminas con un pelador fino.
Lo cocemos
Cogemos una olla, añadimos sal y agua y echamos las láminas de jengibre que acabamos de cortar. Una vez que hierva lo dejamos unos diez minutos. Después lo colamos y lo escurrimos bien, incluso lo aplastamos, para que suelte bien el agua. Mientras lo dejamos enfriar.
Preparamos el marinado
Mientras se enfría, cogemos otra olla y añadimos el vinagre de arroz, el azúcar y otro poco de agua. Una vez que hierva lo quitamos del fuego y lo dejamos atemperar.
Echamos en un bote el jengibre
Una vez que se han enfriado las láminas de jengibre las echamos en un bote de cristal donde añadimos el marinado que hemos preparado. Lo tapamos y lo dejamos reposar durante un día entero.
Listo… y muy saludable
Un día después del proceso arriba indicado ya se puede comer y disfrutar de su picorcillo… amén de todas sus propiedades.