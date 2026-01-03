Iván Fuente 03 ENE 2026 - 13:00h.

Te contamos cómo dar un toque ácido al sushi que además es muy sano y fácil de hacer

Muchos son los amantes del sushi que disfrutan tanto de dicha delicia japonesa como del jengibre encurtido. También llamado gari, el jengibre encurtido para los no iniciados son esas tiras de color rosado y un sabor a medio camino entre ácido y picante que se toman en la cocina nipona cuando se quiere limpiar la boca entre plato y plato, permitiendo así degustar de la comida en todo su esplendor.

Su sabor con un toque picante hace que muchos seguidores del sushi lo busquen y que incluso haya quien trate de hacerlo en su casa. Si eres de estos últimos, hoy te traemos una receta casera para hacerlo de manera sencilla.