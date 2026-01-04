Iván Fuente 04 ENE 2026 - 16:00h.

Embotar tomates es una forma de disfrutar de ellos durante todo el año

Gracias a los invernaderos del sur de España podemos disfrutar de tomates durante todo el año, aunque la mejor época para ellos es el final del verano. Un momento en el que son muchos los tienen tomates de la huerta de un vecino o de un amigo o incluso quienes cultivan su propio terruño para tener sus propias verduras.

Si no es el caso, bien porque no tienes esa posibilidad o porque no es la época propicia para ello, también puedes coger una buena oferta en el supermercado y embotarlos tú mismo, pudiendo así gozar de su sabor durante todo el año de una forma diferente, pero muy recomendable. Sea cual sea el caso, hoy te contamos cómo embotar tomates de una manera sencilla y fácil.

Aunque hay muchas maneras de conservar los tomates, ya sea triturados, pelados o fritos, por citar algunas, esta vez vamos a explicar cómo los podemos conservar pelados y troceados.

Embotar tomates no es nada complicado. Basta tener tomates, tarros para almacenarlos y tiempo para hacer todo el proceso. Es más laborioso que complicado, ya que aunque no lleva mucho trabajo, sí que requiere de tiempo para cada proceso.

El primer paso es lavar los tarros y asegurarnos de que cierran bien. Esto es muy importante ya que en caso de que no cierren bien no harán el vacío y no nos servirán.

Tras lavar los tomates y escaldarlos, otro punto que requiere de paciencia con el reloj, es el momento de pelarlos y embotarlos. No es conveniente apretujarlos, pero sí se deben de meter bien juntos, para aprovechar los recipientes y, sobre todo, evitar que queden huecos con aire.

Otro momento clave es cuando se ponen los tarros en agua hirviendo para que hagan el vacío. Los recipientes tienen que estar bien puestos en la cazuela y sobre todo, tenemos que asegurarnos uno por uno de que han hecho bien el vacío. Si vemos alguno que no lo ha hecho deberemos desechar el bote y aprovechar el tomate de otra forma, ya sea comiéndolo a corto plazo o usando otro tarro, si hay de sobra. En cualquier caso, a continuación lo explicamos paso a paso.