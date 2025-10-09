Dos ingredientes en la nevera de muchos con los que se pueden hacer numerosas elaboraciones

Revueltos, al horno y en formato “muffin” , platos para no morir de hambre al tener la nevera vacía

Compartir







Todos hemos vivido ese momento de abrir la nevera y que no haya prácticamente nada que cocinar. Cuando el hambre es proporcional a lo vacía que está una nevera, salvo que realmente no tengas nada de nada de nada, algo habrá en tu nevera o despensa que pueda solucionarte la cena en una emergencia. Siempre hay un roto para un descosido si solo te quedan huevos y un poco de queso.

Los huevos con uno de eso ingredientes versátiles y que gustan a todos además de su gran aporte de proteínas. También destacan por su elevado contenido en aminoácidos esenciales y su aporte de colina, un nutriente esencial para el desarrollo de nuestro organismo. Por si fuera poco, posee casi todas las vitaminas y minerales como el fósforo y el potasio. De ahí que los expertos recomienden su ingesta diaria.

PUEDE INTERESARTE Crema de calabacín y puerro en 20 minutos

El queso es otro de esos ingredientes que no falta ni en la nevera más vacía. Comparte casi la mayoría de las características nutricionales de la leche, por lo que es una fuente importante de calcio, proteínas y vitaminas. Su composición nutricional varía en función del contenido de agua que se utiliza en su elaboración. A menor cantidad de agua, mayor concentración de nutrientes

Huevos y queso, una combinación que a simple vista puede parecer aburrida pero que dependiendo de la elaboración se convierte en la cena perfecta. Huevos al horno con queso, revuelto de queso y “muffin” son solo tres recetas para el recuerdo cuando abramos la nevera y esté “tiritando”.

PUEDE INTERESARTE El truco de la mejor tortilla de patata de Madrid

Receta de huevos al horno con queso

Ingredientes

2 huevos

Salsa de tomate 50 ml

Leche 60 ml

Queso Cheddar rallado, 3 cucharadas

Queso Parmesano rallado, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra 1/2 cucharadita

Albahaca

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Elaboración

Precalentar el horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Pincelamos bien una cazuelita con aceite de oliva Echar la salsa de tomate, cascar los dos huevos, salamos y espolvoreamos pimienta al gusto recién molida. Encima le añadimos la leche, las cucharadas de queso cheddar maduro y por último el queso parmesano. Horneamos durante diez minutos vigilando que la costra de queso de la superficie no se queme. Retiramos del horno y servimos bien caliente con unas hojas de albahaca fresca por encima

Receta de huevos revueltos con queso

Ingredientes

6 huevos

125 g queso mozzarella

mantequilla

Sal

Pimienta

Paso a paso

Batimos los huevos en un bol hondo, mezclándolos bien. Añadimos sal y pimienta. Cortamos el queso en dados pequeños y regulares. Si tenemos más de una variedad de queso, podemos combinarlos. Ponemos una sartén a fuego medio y derretimos un trozo de mantequilla. Ponemos a cocinar en la mantequilla añadimos los huevos batidos. Debemos remover continuamente, para que no se peguen. Incorporamos los dados de queso y bajamos un poco el fuego para que se derritan. Antes de servir, removemos por última vez. Servir tibio.

Receta de “muffin” de queso y huevo

Ingredientes

4 huevos

100 gramos de queso parmesano rallado

100 gramos de queso cheddar rallado

100 gramos de queso mozzarella rallado

Sal

Pimienta

Paso a paso