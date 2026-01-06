Iván Fuente 06 ENE 2026 - 17:00h.

La receta de ensalada de maíz que Reese Witherspoon heredó de su abuela

La polifacética Selena Gomez es una de las artistas de referencia para miles de personas alrededor de todo el mundo. Así se explica, en buena parte, que todo lo que hace se convierta en tendencia y acabe siendo seguido por su legión de incondicionales. De ahí que no sería de extrañar que en poco tiempo las palomitas de maíz picantes se pongan de moda. Por raro que pueda parecer.

La joven cantante estadounidense ha pasado recientemente en el programa de Jimmy Fallon, un icono de la televisión norteamericana cuyas entrevistas generan miles de reacciones dentro y fuera del país de las barras y las estrellas. Precisamente en un cara a cara con el presentador, la cantante ha desvelado su curiosa forma de comer palomitas de maíz.

La receta de Selena Gomez para las palomitas de maíz

Así las cosas, la artista norteamericana de 33 años ha contado a Fallon cómo le gustan a ellas las palomitas. Y la verdad que es una forma bastante curiosa. Se trata de unas palomitas de maíz con tabasco, sal y salsa de pepinillos.

Según cuenta Selena Gomez, una vez que se han hecho las palomitas en la bolsa, se añade salsa tabasco al gusto. Ella reconoce que le echa mucho, porque en su familia gusta “mucho” el picante. Después añade un poco de sal y cierra la bolsa para agitarla y que todo se mezcle bien.

Una vez que las ha agitado bien, la cantante las echa en un bol para poder ir cogiéndolas… y mojarlas en salsa de pepinillos. La norteamericana dice que se pueden comer una a una o cogiendo un puñado de palomitas y mojándolas a la vez en la salsa, algo que sin duda ha de ser pringoso. Eso sí, tras probarlas Fallon dice que son “algo fenomenal” e incluso, con su habitual tono entre el humor y la seriedad dice que son sus “nuevas palomitas de maíz favoritas”.

Habrá que probarlas para saberlo, pero lo cierto es que la propuesta de Selena Gómez con sus palomitas picantes con salsa de pepinillos son para los amantes del picante. O al menos, para las personas que estén abiertas a nuevos sabores.