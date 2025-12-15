La receta de ensalada de maíz que Reese Witherspoon heredó de su abuela
Dorothea, la abuela de Reese Witherspoon, le enseñó a hacer galletas y una sabrosa ensalada
Reese Witherspoon es una actriz que puede presumir de haber ganador un Óscar, un Globo de Oro y un BAFTA, todos ellos por su trabajo en la película ‘En la cuerda floja’. Asimismo, es una productora de cine y televisión de éxito, detrás de series como ‘Big Little lies’ o ‘The morning show’, que también protagoniza. A pesar de su gran fama, a la hora de cocinar no olvida sus orígenes como una joven del sur de Estados Unidos, nacida en 1976 en Nueva Orleans.
La intérprete tenía una relación muy estrecha con su abuela Dorothea, de quien aprendió a hacer galletas y heredó una sencilla receta de ensalada. “Para todas las abuelas... ¡sois tan importantes! Mi abuela Dorothea fue una parte fundamental de mi infancia. Me recogía para ir a la escuela todos los días, me ayudaba con los deberes, me leía cuentos (con un montón de voces graciosas), me enseñó a hornear galletas de jengibre y a tomar té en tazas elegantes para divertirme. Todo lo que hacía me parecía mágico. Tuve muchísima suerte de que ella fomentara mi creatividad y mi aprendizaje. ¡Por todos los abuelos del mundo que crían a nuestros pequeños! ¡Seguid así!”, escribió en una emotiva dedicatoria en Instagram.
Cuando Witherspoon celebró el primer aniversario de Draper James, su propia marca de moda y artículos para el hogar, organizó una fiesta al estilo sureño con un bufé en el que no faltó la famosa ensalada de su abuela, en la que destaca especialmente el maíz. Heather Rosenfield, que es una de sus amigas desde la adolescencia y trabaja para la firma, recordó: “Reese me envió un bol enorme de esta ensalada de maíz cuando nació mi hijo. Siempre digo que él está prácticamente hecho de ella”. A continuación encontrarás la receta de la abuela Dorothea que la actriz quiso compartir con todo el mundo.
La receta de la ensalada de Reese Witherspoon
Ingredientes
- Unos 60 mililitros de vinagre de vino blanco
- 2 cucharaditas de zumo de lima fresco
- 2 cucharadas de mostaza de Dijon
- 1 cucharada de sal kosher (o más para darle más sabor)
- Un cuarto de cucharada de pimienta negra recién molida
- Un cuarto de cucharada de azúcar
- 1 chalota picada finamente
- Unos 120 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- 8 mazorcas de maíz
- 2 tomates cherry cortados por la mitad
- 1 manojo de cebolletas preparadas y cortadas finamente
- 1 taza de hojas de hierbas frescas picadas finamente: albahaca, cilantro, cebollino, estragón y perejil
Elaboración
Paso a paso
Para empezar, coge un bol grande de ensalada y mezcla en su interior los siguientes ingredientes de la receta: el vinagre de vino blanco, el zumo de lima fresco, la mostaza de Dijon, la sal, la pimienta negra, el azúcar y la chalota picada.
Deja reposar durante 5 minutos para que se integren los sabores.
Añade un chorro de aceite de oliva virgen extra mientras sigues mezclando los ingredientes.
Agrega al aderezo todos los granos de maíz previamente extraídos de las 8 mazorcas.
Suma también los tomates cherry cortados por la mitad, las cebolletas cortadas y las hierbas frescas picadas a la mezcla.
Remueve y combina bien todos los ingredientes.
Sazona la ensalada con sal y sirve el plato a temperatura ambiente. También puedes taparlo y meterlo en la nevera para servirlo posteriormente.