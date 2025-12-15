Dorothea, la abuela de Reese Witherspoon, le enseñó a hacer galletas y una sabrosa ensalada

Reese Witherspoon es una actriz que puede presumir de haber ganador un Óscar, un Globo de Oro y un BAFTA, todos ellos por su trabajo en la película ‘En la cuerda floja’. Asimismo, es una productora de cine y televisión de éxito, detrás de series como ‘Big Little lies’ o ‘The morning show’, que también protagoniza. A pesar de su gran fama, a la hora de cocinar no olvida sus orígenes como una joven del sur de Estados Unidos, nacida en 1976 en Nueva Orleans.

La intérprete tenía una relación muy estrecha con su abuela Dorothea, de quien aprendió a hacer galletas y heredó una sencilla receta de ensalada. “Para todas las abuelas... ¡sois tan importantes! Mi abuela Dorothea fue una parte fundamental de mi infancia. Me recogía para ir a la escuela todos los días, me ayudaba con los deberes, me leía cuentos (con un montón de voces graciosas), me enseñó a hornear galletas de jengibre y a tomar té en tazas elegantes para divertirme. Todo lo que hacía me parecía mágico. Tuve muchísima suerte de que ella fomentara mi creatividad y mi aprendizaje. ¡Por todos los abuelos del mundo que crían a nuestros pequeños! ¡Seguid así!”, escribió en una emotiva dedicatoria en Instagram.

Cuando Witherspoon celebró el primer aniversario de Draper James, su propia marca de moda y artículos para el hogar, organizó una fiesta al estilo sureño con un bufé en el que no faltó la famosa ensalada de su abuela, en la que destaca especialmente el maíz. Heather Rosenfield, que es una de sus amigas desde la adolescencia y trabaja para la firma, recordó: “Reese me envió un bol enorme de esta ensalada de maíz cuando nació mi hijo. Siempre digo que él está prácticamente hecho de ella”. A continuación encontrarás la receta de la abuela Dorothea que la actriz quiso compartir con todo el mundo.

