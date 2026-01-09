El caldo natural ideal para el invierno que te ayudará tras los excesos
Tras las Navidades son muchos los que prestan especial atención a su dieta
Las Navidades son una de las épocas más familiares de todo el año. Son fechas para juntarse con los más allegados y disfrutar de comidas copiosas y de grandes brindis. Unas celebraciones que, a quien más y a quien menos, acaban pasando factura.
Es por ello, en buena parte, que enero es el mes de las buenas intenciones, las promesas y los deseos de cambio y mejora. No son pocos los que se apuntan al gimnasio o los que comienzan una dieta buscando perder esos kilos extra que han llegado con las Navidades o que simplemente quieren verse y sentirse mejor consigo mismo y su cuerpo.
Sea cual sea el caso, hoy os traemos una receta de un caldo natural que nos ayudará en nuestra cruzada contra los excesos de las fiestas y que además es buenísimo para los días de frío invernal.
Este caldo de verduras es una propuesta ligera, muy fácil de digerir, que ayudará a nuestro cuerpo a olvidar las indigestas comilonas. Además, al contar con productos naturales como son las verduras recibiremos un buen aporte de nutrientes beneficiosos para nuestra salud. Que siempre es importante, claro.
Así se hace este caldo natural de verduras
Hacer este caldo de verduras es muy sencillo. Primero hemos de limpiar y cortar las verduras en rodajas más o menos similares. Después las salteamos, cada una a su debido tiempo, para que no se quemen y se hagan lo necesario.
Cuando estén salteadas las echamos en una olla y las cocemos. Una vez cocidas colamos el caldo y guardamos las verduras que podremos usarlas para una crema.
Cómo hacer un caldo natural de verduras paso a paso
Ingredientes
- 4 zanahorias
- 2 puerros medianos
- 1 nabo grande
- 1 cebolla
- 1 rama de apio
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 2-3 litros de agua
Elaboración
Pelamos las verduras
En primer lugar pelamos las cebollas y los puerros y las cortamos de forma alargada, en trozos más o menos similares. Los lavamos y los reservamos.
Después hacemos lo mismo con las zanahorias, el nabo, y la rama de apio, pero cortados en rodajas.
Las sofreímos
Echamos una sartén un poco de aceite de oliva y sal. Después añadimos la cebolla y el puerro primero, cuando empiezan a perder color añadimos el resto de verduras y las sofreímos durante unos tres minutos más.
Las cocemos
Una vez que las hemos pasado por la sartén es momento de cocerlas. Echamos entre dos y tres litros de agua y añadimos las verduras. Si lo hacemos en una olla rápida con 30 minutos será suficiente, en caso contrario deberemos tenerlas al fuego durante una hora.
Colamos el caldo
Cuando ya estén cocidas, colamos el caldo, dejando las verduras a un lado. Las podremos usar para elaborar otro plato, como una crema, simplemente triturándolas.
Una vez que tengamos el caldo colado, ya está listo para comer.