Iván Fuente 09 ENE 2026 - 14:30h.

Tras las Navidades son muchos los que prestan especial atención a su dieta

Mousse de calabacín: una propuesta ligera y sana para toda la familia

Compartir







Las Navidades son una de las épocas más familiares de todo el año. Son fechas para juntarse con los más allegados y disfrutar de comidas copiosas y de grandes brindis. Unas celebraciones que, a quien más y a quien menos, acaban pasando factura.

Es por ello, en buena parte, que enero es el mes de las buenas intenciones, las promesas y los deseos de cambio y mejora. No son pocos los que se apuntan al gimnasio o los que comienzan una dieta buscando perder esos kilos extra que han llegado con las Navidades o que simplemente quieren verse y sentirse mejor consigo mismo y su cuerpo.

Sea cual sea el caso, hoy os traemos una receta de un caldo natural que nos ayudará en nuestra cruzada contra los excesos de las fiestas y que además es buenísimo para los días de frío invernal.

Este caldo de verduras es una propuesta ligera, muy fácil de digerir, que ayudará a nuestro cuerpo a olvidar las indigestas comilonas. Además, al contar con productos naturales como son las verduras recibiremos un buen aporte de nutrientes beneficiosos para nuestra salud. Que siempre es importante, claro.

PUEDE INTERESARTE Prepara tu tupper detox para la oficina

Así se hace este caldo natural de verduras

Hacer este caldo de verduras es muy sencillo. Primero hemos de limpiar y cortar las verduras en rodajas más o menos similares. Después las salteamos, cada una a su debido tiempo, para que no se quemen y se hagan lo necesario.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuando estén salteadas las echamos en una olla y las cocemos. Una vez cocidas colamos el caldo y guardamos las verduras que podremos usarlas para una crema.