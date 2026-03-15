La jornada electoral ha arrancado con casi 40 minutos de retraso en el municipio de Rabé de las Calzadas

En el centro concertado de FP Gregorio Fernández de la capital vallisoletana hasta dos mesas han tenido que ser ocupadas por suplentes

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Castilla y León celebra este domingo 15 de marzo elecciones a las Cortes autonómicas, una jornada en la que los ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los 82 procuradores del Parlamento regional.

Durante la jornada electoral se están produciendo algunos incidentes, como suele ser habitual, con varios retrasos en colegios electorales.

Dos incidentes en un mismo colegio electoral de Rabé

La jornada electoral ha arrancado con casi 40 minutos de retraso en el municipio de Rabé de las Calzadas (Burgos) al tener que solucionar dos incidentes, la desaparición de una urna y el hallazgo del local de votación "en condiciones impracticables".

Según ha informado el alcalde de Rabé, Diego Rodríguez, a su llegada al local electoral a primera hora de este domingo, 15 de marzo, el alguacil del municipio ha encontrado el lugar con "importantes daños materiales" y signos de vandalismo que "impedían el inicio del sufragio".

La sala donde debía ubicarse la mesa de votación se encontraba "en condiciones impracticables", con suciedad generalizada, fluorescentes rotos y la cabina de votación destrozada, ha detallado.

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Ante la imposibilidad de utilizar el espacio original, los responsables de la administración han habilitado de urgencia una nueva ubicación en otra dependencia del mismo edificio para garantizar el derecho al voto.

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Posteriormente, la situación se ha complicado al detectarse la desaparición "de la urna oficial asignada a dicha mesa", ha detallado Rodríguez sobre un hecho que podría derivar en responsabilidades penales.

Por ello, el regidor ha dado aviso inmediato a la Guardia Civil y se han desplazado al lugar efectivos de la Policía Científica para realizar la correspondiente inspección ocular y el análisis de las cámaras de seguridad del recinto, con el fin de determinar si el material electoral ha sido sustraído.

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Para solventar la incidencia y permitir el arranque de la jornada, la Junta Electoral Central ha tenido que suministrar una urna nueva de repuesto que ha sido trasladada bajo custodia hasta el nuevo emplazamiento.

Como consecuencia de este "caos" organizativo y los trabajos policiales", la mesa de votación no ha podido quedar constituida a la hora legalmente prevista, de manera que la votación ha comenzado finalmente a las 9.38 horas, una vez verificado que todo el material necesario estaba en orden.

A pesar de la tensión inicial y del despliegue policial, la normalidad ha vuelto al centro de votación y los electores pueden ejercer su derecho sin más contratiempos.

Suplentes que ocupan el cargo de los titulares

Según recoge La Razón, en el centro concertado de FP Gregorio Fernández de la capital vallisoletana, hasta dos mesas electorales han tenido que ser compuestas por suplentes después de que ninguno de los titulares se haya presentado a la cita.

"Uno o dos puede pasar, pero ¿todos?, esto es una vergüenza", lamentaba uno de estos suplentes, según recoge el citado medio.

La denuncia de Óscar Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha deseado "la más alta participación" en las elecciones autonómicas que se celebran este domingo en Castilla y León para que haya "un cambio" tras casi cuarenta años de gobierno del PP.

Poco después de ejercer su derecho al voto, el ministro ha denunciado en sus redes sociales que un apoderado de Vox le ha increpado: "Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de VOX que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme", ha lamentado. "Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo".