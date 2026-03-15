Lola García manda un romántico mensaje a Kiko Rivera y lanza un dardo a Irene Rosales: "Que sigan hablando"

Equipo Outdoor 15 MAR 2026 - 10:54h.

La bailarina ha reaccionado con dureza a la última entrevista de Irene Rosales en '¡De viernes!'

Irene Rosales responde en '¡De viernes!' al dardo de Kiko Rivera junto a su pareja en redes sociales: "No me parece normal"

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La última entrevista de Irene Rosales en el plató de '¡De viernes!' continúa coleando. La sevillana se sentaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar sin tapujos sobre la tormentosa relación de más de diez años que ha mantenido con el hijo de Isabel Pantoja.

Pese a que Irene en todo momento se ha esforzado por asegurar que desea una buena relación con el padre de sus hijas precisamente por el bienestar de las pequeñas, lo cierto es que la ex del DJ ha desvelado algunos episodios de su vida junto al artista que no han dejado a nadie indiferente.

Los colaboradores de '¡De viernes!' ponían el grito en el cielo cuando Irene Rosales relataba las numerosas infidelidades de las que fue víctima y cómo llegaba incluso a defender a su marido cuando en los programas de televisión se sacaban estos escarceos a la luz: "Yo estaba anulada, él a mí me contaba su versión y yo como una tonta me la creía, él me decía que en este mundillo se decían muchas mentiras y yo sacaba la cara por él, ahora lo pienso y me doy lástima".

Uno de los momentos más dolorosos de la entrevista llegó cuando Irene Rosales vio las imágenes en las que el hijo de Isabel Pantoja explicaba con todo lujo de detalles que no sentía desde hacía mucho tiempo nada por la madre de sus hijos como mujer: "No me lleva a ningún lado enfadarme o vivir con rencor. Claro que esas palabras me duelen y me da vergüenza que hable en televisión así de mí, pero yo tengo que seguir adelante y pensar en mi felicidad".

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Lola García defiende a Kiko pese a las críticas

Aunque los colaboradores del programa y parte de su audiencia empatizaron con Irene Rosales, lo cierto es que no todo el mundo se sitúa del lado de la influencer sevillana. Es el caso de Lola García, la nueva novia del DJ.

Para la bailarina, su chico está siendo injustamente tratado en los programas de televisión y en las redes sociales, y así lo ha hecho saber en un post de su perfil en el que ha mandado un romántico mensaje a Kiko:

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"A veces me hace gracia cómo la gente cree saber más de tu vida que tú mismo. Cómo opinan, imaginan, juzgan… y hasta deciden lo que va a pasar. Y nosotros aquí… simplemente viviendo. Empezar una relación cuando todo el mundo habla de ella no es fácil. Los prejuicios, los malos deseos y el aburrimiento son una mezcla fea. Entiendo la libertad de expresión, pero no comparto como la utilizan. Y he llegado a la conclusión que hay comentarios que no hablan de nosotros, si no de las personas que los escriben".

Para Lola, la relación que Kiko y ella están forjando está cimentada sobre la verdad, algo que está muy lejos de los oscuros intereses que algunos han señalado en redes sociales. Así declaraba su amor la bailarina al DJ:

"Pero cuando lo que hay es de verdad, todo lo demás se queda pequeño. Soy muy feliz de haberte encontrado en la vida. De coincidir contigo en este camino. De tenerte a mi lado cada día, apoyándonos, entendiéndonos y respetándonos en nuestro trabajo y en nuestra forma de vivir. Nuestro amor crece por segundos y no tenemos nada que demostrar pero tampoco me voy a esconder por miedo a lo que puedan pensar. Estamos construyendo algo muy bonito. Muy nuestro. Y lo demás… pues que sigan hablando".