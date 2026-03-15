Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo dan el último adiós a su madre, la actriz Gemma Cuervo, en el Tanatorio de Tres Cantos

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años: Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo dan el último adiós a su madre

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MadridLa capilla ardiente de Gemma Cuervo se ha celebrado este domingo en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, desde las 10 de la mañana, y hasta allí se han acercado familiares y amigos para darle el último adiós. Sus tres hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, se han mostrado muy unidos en estos momentos y han recibido las numerosas muestras de cariño de todos los que han querido despedirse.

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A las puertas del tanatorio, ha sido primero Fernando quien ha tomado la palabra y ha ejercido de portavoz de la familia. Ha definido a su madre como "una figura muy importante para todos nosotros, principalmente para la familia, para sus hijos, nietos, bisnietos y para toda la gente", y ha subrayado que es "una persona queridísima". También ha señalado que para ellos "es una maravilla ver todas las muestras de afecto que hay en todas partes, en informativos, en redes", y ha agradecido expresamente la presencia de los medios.

El último adiós a Gemma Cuervo

También ha explicado que la familia va a pasar el día "rodeados de amigos" y ha reconocido que también a quienes han estado cerca de ella les reconforta poder despedirse. Ha detallado que "esto ha sido muy repentino" y que, aunque han disfrutado de su madre "muchísimo tiempo, con muy buena salud", una "agudización de un EPOC así de golpe" se la ha llevado. Ha puesto en valor que son "casi 92 años de una vida muy prolífica y maravillosa, tanto a nivel familiar como profesional, como vital".

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Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de su madre, subrayando el "legado de amor infinito" que deja en su familia y en todas las personas que la rodearon. Ha explicado que, en momentos de dolor, lo que realmente reconforta es el amor y la unidad familiar, y ha recordado cómo Gemma siempre estaba dispuesta a recibir visitas con alegría.

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Además, ha puesto en valor la importancia de "sembrar cosas buenas" en la vida de los demás, resaltando que sus padres fueron pioneros en conciliación y en la construcción de la democracia, y que ella pudo disfrutar en vida de muchos reconocimientos que han dejado una huella imborrable tanto en su entorno como en la sociedad.

La muerte de Gemma Cuervo y su impecable trayectoria

La actriz Gemma Cuervo, fallecida este sábado 14 de marzo a los 91 años, fue ante todo una incansable trabajadora de las artes escénicas, con una trayectoria de más de seis décadas sobre los escenarios, tanto en teatros como en programas y series de televisión, donde cosechó una legión de seguidores.

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero, que la acercaron a nuevas generaciones y reforzaron su condición de rostro imprescindible de la ficción española.

Su trayectoria artística fue reconocida desde el principio: Premio Nacional de Televisión a la mejor actriz (1965), Premio Ondas a la mejor actriz de televisión (1967), Medalla de Oro de Valladolid a la mejor actriz (1968), Premio Nacional de Teatro a la mejor compañía (1971-1972), Premio el Espectador y la Crítica a la mejor actriz (1977), Medalla de Oro de Valladolid a la mejor compañía (1972-1973), Premio de la Asociación Independiente de Teatro de Alicante a la mejor actriz (1987) y Premio de Reus a la mejor actriz (1992).

En 2014 fue elegida Hija Adoptiva de Estepona, donde ha veraneado, y en 2018 recibió la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en un acto en el que afirmó: "He trabajado como una leona por la cultura y por dar visibilidad a las mujeres". Ese año le entregaron también el Premio Actúa de la Fundación de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE). En 2019 obtuvo la Medalla Europea al mérito en el trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, y en 2020 el Premio a toda una vida dedicada al teatro en honor en el V Festival de Teatro Universitario.

Ganó el Max de Honor 2021, el galardón que distingue la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las Artes Escénicas. Se lo entregó su hija Cayetana. En noviembre de 2024 los reyes le entregaron la Medalla de Oro de las Bellas Artes 2023. También recibió ese año el premio honorífico de la Unión de Actores, el Sant Jordi de Cine, el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid y el premio Amigos de los Mayores.

En los últimos años, había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, manteniendo un perfil más discreto aunque siempre activo en redes sociales. Aun así, seguía muy presente en el recuerdo del público y de sus compañeros de profesión, que a menudo destacaban su carácter cercano y su enorme profesionalidad en los rodajes.