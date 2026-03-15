Fiesta 15 MAR 2026 - 17:36h.

La UCO grabó a los dos hermanos, Julián y Manolo, hablando sobre las partes íntimas de Francisca hace apenas unos días

Francisca Cadenas fue atada y desnudada de cintura para abajo, "y presentaba una violencia inusitada"

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Los datos se precipitan en el caso de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas. Este domingo la experta en sucesos Vanesa Lorenzo ha desgranado en 'Fiesta' los datos del auto judicial que ha enviado a los dos hermanos, Julián y Manolo, a prisión.

Según el texto no solo 'Juli' (autor confeso del crimen) estaba en el punto de mira de los investigadores, si no que ambos hermanos habrían estrado desde el primer momento en el foco de los investigadores. Al parecer, en las escuchas que la UCO realizó a ambos hermanos colocando micrófonos en sus coches y en su domicilio, habrían quedado registradas conversaciones en las que ambos hablaban "en tono sexual" sobre su vecina dando detalles de algunas partes íntimas de Francisca.

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Según el auto "los dos hombres estaban obsesionados sexualmente con la víctima", motivo por el que ambos permanecen en prisión: "Los agentes están intentando dilucidar el grado de participación de cada uno de ellos en el crimen, pero no tienen dudas de que ambos están involucrados en la desaparición".

Las lesiones que presenta Francisca "han impactado al mismísimo juez"

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Vanesa Lorenzo ha contado además en 'Fiesta' que, fuera de lo que suele ser habitual, el juez habría expresado su sorpresa por "la brutal violencia" que presentaban las lesiones sufridas por Francisca, además de recalcar que todas y cada una de las lesiones que presentaban los restos de la mujer habían sido producidos peri mortem, es decir, cuando Francisca aún estaba con vida.

Según la autopsia preliminar, Francisca tenía rotura de varios huesos, entre ellos varias costillas y el hueso hioides, una fractura que se produce en casos de estrangulamiento. Según los datos del informe preliminar de la autopsia y del auto judicial, la muerte de Francisca fue "extremadamente violenta".