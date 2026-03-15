El partido debía enfrentar a la campeona de Europa, España, y a la de la Copa América, Argentina

La UEFA aseguró que exploró "otras alternativas viables", pero que todas ellas resultaron "finalmente inaceptables"

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La 'Finalissima', el partido que debía enfrentar a la campeona de Europa, España, y a la de la Copa América, Argentina, el próximo 27 de marzo en Catar, se ha cancelado después de que "no" se haya podido llegar "a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa" en un escenario distinto por la situación geopolítica en Oriente Próximo, ha informado la UEFA.

"Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la 'Finalissima' entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo", confirmó el organismo rector del fútbol europeo.

"Otras alternativas viables" fueron "finalmente inaceptables"

La UEFA aseguró que exploró "otras alternativas viables", pero que todas ellas resultaron "finalmente inaceptables" para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50% de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó", indicó.

"La segunda era disputar la 'Finalissima' a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada", apuntó.