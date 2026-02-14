La receta viral de pollo al curry de Marina Rivers

Lía Gómez 14 FEB 2026 - 16:00h.

La influencer también es una apasionada de la cocina y enseña una receta fácil y sencilla para cocinar el pollo al curry.

A sus 22 años es una de las influencer más seguidas a nivel español y lo ha podido compaginar con sus estudios en el doble grado de Derecho y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Pero la realidad es que si para los más jóvenes su fama viene del contenido lifestyle y cotidiano que crea en redes sociales, para otros, su primer contacto o conocimiento sobre ella llegó con su participación en programas de televisión. Marina Rivers es una de las referentes del mundo digital de España, que ha sabido enganchar con su cotidianidad y cercanía.

Si un día tiene que mostrar su outfit, lo hace; si otro tiene que hacer un trend, lo hace; si otro tiene que hablar de alguna cuestión legal o administrativo, que pueda servir a nivel pedagógico para cualquiera que la siga, gracias a sus estudios universitarios, lo hace; y si otro tiene que cocinar y enseñar cualquier receta, lo hace, sobre todo tras darse a conocer al gran público como concursante en un programa de cocina.

Por eso, que a día de hoy siga subiendo de vez en cuando alguna receta y la comparta con sus seguidores no resulta para nada extraño. Sobre todo si se trata de una receta sencilla a la hora de prepararla, para que así su comunidad pueda disfrutar tanto de probarla… como de hacerla. Y justo eso es lo que ha hecho con el pollo al curry. Una receta que se ha convertido en popular en los últimos años, al que ella da su toque personal para que cualquiera pueda cocinarla… al estilo Marina Rivers.

Pollo al curry estilo Marina Rivers Personas 4 pax. Tiempo 35 min. Dificultad Baja Ingredientes 2 pechugas de pollo

2 cebollas medianas

2 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva

Curry en polvo (una cucharada sopera o al gusto)

Una cucharadita de cúrcuma en polvo

Media cucharadita de jengibre en polvo

300 ml de leche de coco

Un bote de 200 ml/300 ml de tomate frito

Arroz basmati: 1 vasito por persona (4 en total)

Agua: 2 vasos de agua por cada vaso de arroz (8 en total)

Sal

Pimienta Elaboración El paso a paso Primero cortamos las pechugas de pollo en tiras. Las ponemos en una sartén con un poco de aceite de oliva, salpimentamos al gusto y dejamos que se marquen. Mientras se dora el pollo, cocemos el arroz. Una vez el pollo esté marcado, lo retiramos y en esa misma sartén salteamos el ajo y la cebolla. Cuando el ajo y la cebolla esté ya pochados, añadimos el tomate frito y el curry en polvo, la cúrcuma y el jengibre en polvo y dejamos que se tueste un poco. A continuación, añadimos la leche de coco y removemos. Después incorporamos las tiras de pollo que hemos marcado previamente y lo dejamos hasta que espese un poco. Añadimos el arroz ya cocido y mezclamos todo. Otra opción es emplatar por separado y que cada comensal haga la mezcla en su propio plato.

Fácil, sencilla... y como bien dice la propia Marina Riverss, "deliciosa". Una receta de pollo al curry que te puede venir bien cualquier día en el que, además, tengas poco tiempo para cocinar porque es, además de sabrosa, rápida.