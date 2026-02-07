Cómo hacer las patatas gratinadas al estilo francés: la guarnición perfecta

Daniel Brito 07 FEB 2026 - 13:00h.

Las patatas gratinadas tienen origen francés, pero son una guarnición ideal y sencilla perfecta para los días en los que hay muchos invitados

Las patatas rústicas con ajo y romero al estilo Saúl Craviotto: el paso a paso de su receta

Compartir







La patata es, indudablemente, uno de los ingredientes imprescindibles de la gastronomía. En España está en prácticamente cualquier despensa porque puede ser una guarnición ideal si se hacen fritas (o en freidora de aire), guisadas, en ensalada o ensaladilla rusa, para guisos, como guarnición en preparaciones al horno, hacerlas al estilo hasselback… Las opciones son prácticamente infinitas.

PUEDE INTERESARTE Pan de patatas a la riojana: una idea que te sorprenderá

Una forma de prepararlas muy sencilla, pero que en ocasiones no recordamos que existe, es hacerlas gratinadas al horno, una receta de origen francés que permite cocinar las patatas de una forma diferente, ideal para acompañar carnes y pescados, y que deja las patatas muy cremosas, con un toque crujiente y una textura que conquista cualquier paladar.

Desde luego no es la mejor receta para los intolerantes a la lactosa (lleva leche, nata y mantequilla), en todo caso las patatas gratinadas son un plato sencillo que no está de más tener en cuenta de vez en cuando, pudiendo ser el acompañamiento perfecto cuando tienes a muchos invitados a comer en casa.

No tiene gran complicación más allá de cortar las patatas no muy gordas para que se cocinen bien y lograr eso, que se hagan todas uniformemente en el horno para que no queden unas bien hechas y otras más duras. Si quieres saber cómo prepararlas, te damos la receta con su paso a paso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias