Logo de GastroGastro
Recetas
Recetas

La receta del puré de calabacín y puerros con un toque riquísimo y sin gluten

La receta de puré calabacín y puerros sin gluten
El puré de calabacín y puerros encaja perfectamente en esta época de frío y lluvia. Getty Images
Compartir

En los meses de invierno al cuerpo le apetecen platos calientes que le ayuden a combatir el frío. Los cocidos, los caldos y los purés son una gran opción para esos días en los que las temperaturas están bajo mínimos. Estos últimos, además, al ser generalmente de verduras y hortalizas son muy saludables, por lo que son aún más recomendables.

En ese sentido, hoy traemos una receta de un puré que además es idóneo para celíacos y todas esas personas que, por una razón u otra, quieren evitar el gluten en su dieta. Y es que la creciente demanda de recetas sin gluten no sólo viene motivada por aspectos relacionados con las personas que son celíacas, sino que otras muchas han decidido de manera voluntaria eliminar esta proteína de su dieta.

PUEDE INTERESARTE

Sea como fuere, la sugerencia de hoy es una receta de puré de calabacín y puerros. Una propuesta que es muy saludable, al contar con dos verduras con muchísimas propiedades. Por un lado, el calabacín es rico en fibra soluble potasio, fósforo y vitaminas C, B1,B2 y B6, mientras que el puerro también destaca por su contenido en fibra, fósforo y potasio así como vitamina C, E y B6.

PUEDE INTERESARTE

Estas propiedades hacen que sean beneficiosos para mejorar el tránsito, siendo depurativos y favoreciendo la digestión. También son buenos para la circulación y el aparato respiratorio. Además, el puerro, por su alto contenido folatos, está indicado para el correcto desarrollo del feto.

Receta de calabacín y puerros

Personas2 pax.
Tiempo35 min.
DificultadBaja

Ingredientes

  • Un calabacín grande
  • Un puerro
  • Tres quesitos
  • Un sobre de azafrán
  • Mantequilla
  • Sal
  • Pimienta negra
  • Cúrcuma
  • Aceite de oliva

Elaboración

  1. Preparamos los ingredientes y los sofreímos

    Pelamos el calabacín, lo partimos en cuadrados y lo echamos a una olla con un chorro de aceite. Partimos el puerro, lo metemos también en la olla y lo sofreímos.

    Después añadimos un taco de mantequilla de dos dedos de grosor, sal, pimienta negra, cúrcuma, un poco de azafrán y lo removemos.

  2. Lo cocinamos

    Echamos agua hasta que esté todo cubierto y lo ponemos a fuego lento durante unos 20 minutos. Cuando queden un par de minutos para que se cumpla este tiempo añadimos tres quesitos.

  3. Lo pasamos por la batidora

    Lo pasamos por la batidora hasta que esté todo bien triturado y tenga una textura suave y cremosa. ¡Listo!

Temas