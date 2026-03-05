La receta del puré de calabacín y puerros con un toque riquísimo y sin gluten

Iván Fuente 05 MAR 2026 - 11:02h.

Esta receta es ideal para los meses y días más fríos, además de ser bastante sencilla si tienes poco tiempo para dedicarle a la cocina

Una cena fácil y en 15 minutos: nidos de patata y queso con huevo

En los meses de invierno al cuerpo le apetecen platos calientes que le ayuden a combatir el frío. Los cocidos, los caldos y los purés son una gran opción para esos días en los que las temperaturas están bajo mínimos. Estos últimos, además, al ser generalmente de verduras y hortalizas son muy saludables, por lo que son aún más recomendables.

En ese sentido, hoy traemos una receta de un puré que además es idóneo para celíacos y todas esas personas que, por una razón u otra, quieren evitar el gluten en su dieta. Y es que la creciente demanda de recetas sin gluten no sólo viene motivada por aspectos relacionados con las personas que son celíacas, sino que otras muchas han decidido de manera voluntaria eliminar esta proteína de su dieta.

Sea como fuere, la sugerencia de hoy es una receta de puré de calabacín y puerros. Una propuesta que es muy saludable, al contar con dos verduras con muchísimas propiedades. Por un lado, el calabacín es rico en fibra soluble potasio, fósforo y vitaminas C, B1,B2 y B6, mientras que el puerro también destaca por su contenido en fibra, fósforo y potasio así como vitamina C, E y B6.

Estas propiedades hacen que sean beneficiosos para mejorar el tránsito, siendo depurativos y favoreciendo la digestión. También son buenos para la circulación y el aparato respiratorio. Además, el puerro, por su alto contenido folatos, está indicado para el correcto desarrollo del feto.

