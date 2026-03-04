Una cena fácil y en 15 minutos: nidos de patata y queso con huevo
Se trata de un plato fácil, sin gluten y con sabor a tortilla de patata que puedes hacer con solo tres ingredientes
Estos nidos de patata y queso con huevo son sencillos, resultones y tienen ese sabor tan nuestro que recuerda inevitablemente a la tortilla de patata, pero presentados de una forma diferente, original y muy apetecible. Perfectos para una cena rápida, un brunch improvisado o incluso como entrante para sorprender, se preparan en la airfryer, en muy poco tiempo y con muy pocos ingredientes. Además, no contienen gluten, lo que los convierte en una opción ideal para todos. Crujientes por fuera, fundentes por dentro y con una yema que puede quedar justo como más te guste, estos nidos van a dejar muy buen sabor de boca.
La base de esta receta está formada por ingredientes sencillos y cotidianos, pero con un perfil nutricional muy interesante. La patata, a menudo injustamente señalada, es una excelente fuente de hidratos de carbono complejos, que aportan energía sostenida, además de contener potasio, vitamina C y fibra, especialmente si no se pela en exceso. El queso suma proteínas de alto valor biológico, calcio y grasas que aportan saciedad y sabor, haciendo que el plato resulte más completo y reconfortante. Por su parte, el huevo es uno de los alimentos más nutritivos que existen, rico en proteínas de calidad, vitaminas del grupo B, vitamina D y grasas saludables. Juntos, patata, queso y huevo forman una combinación equilibrada que aporta energía, nutrientes esenciales y una sensación de satisfacción perfecta para una cena.
Más allá de sus valores nutricionales, estos nidos de patata y queso con huevo destacan por su versatilidad. No hace falta ser un experto en la cocina ni pasar horas frente a los fogones para conseguir un plato vistoso y delicioso. La airfryer se convierte aquí en una gran aliada, permite obtener una textura dorada y crujiente usando muy poco aceite, acortando tiempos y simplificando el proceso. Es una receta ideal para esas noches en las que no apetece complicarse, pero sí comer algo rico y casero.
La elaboración es tan fácil como agradecida, y ese es uno de sus grandes atractivos. Con apenas unos pasos, el resultado parece mucho más elaborado de lo que realmente es. Basta con preparar la base de patata y queso, dar forma a los nidos y dejar que la airfryer haga su magia.
Primero se cocinan los nidos para que queden firmes y dorados, y después se añade el huevo en el centro, que se cocina justo el tiempo necesario para lograr la textura deseada. El contraste entre la patata crujiente, el queso fundido y la yema cremosa es simplemente irresistible. Y si prefieres hacerlos en el horno, también es muy sencillo, hornea los nidos a 200ºC durante 16 minutos, añade el huevo y vuelve a hornear a 180ºC otros 10 minutos, ajustando el tiempo según cómo te guste la yema, más líquida o cuajada.
Otro punto a favor es su capacidad para evocar recuerdos. El sabor de la patata con huevo y queso conecta directamente con la cocina de casa, con lo familiar y lo reconfortante. Pero su presentación en forma de nido les da un aire actual y divertido, perfecto para salir de la rutina sin alejarse de sabores conocidos. Esa mezcla entre tradición y modernidad es, precisamente, lo que hace que esta receta funcione tan bien y resulte tan atractiva.
Estos nidos de patata y queso con huevo en airfryer son una receta para guardar, repetir y compartir, porque cuando algo es tan simple y bueno, lo normal es querer volver a hacerlo una y otra vez.
Nidos de patata, queso y huevo
Ingredientes
- 600 gramos de patata cocida
- 60 gramos de queso parmesano rallado
- 4 huevos
- AOVE en spray
- Sal
Elaboración
Cocemos las patatas
Cocemos las patatas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Las escurrimos cuidadosamente para eliminar todo el exceso de agua.
Pelamos las patatas todavía calientes y las chafamos hasta obtener un puré suave y homogéneo.
Añadimos el queso
Incorporamos el parmesano rallado, una pizca de sal y mezclamos bien hasta que el queso quede perfectamente integrado en el puré.
Damos forma a los nidos
Dividimos la mezcla en cuatro partes iguales y formamos los nidos sobre papel de horno, creando un hueco en el centro de cada uno para el huevo.
Doramos en la airfryer
Pulverizamos ligeramente con aceite y cocinamos en la freidora de aire a 190 °C durante unos 10 minutos, hasta que los nidos estén dorados y crujientes por fuera.
Añadimos el huevo y terminamos la cocción
Sacamos los nidos, colocamos un huevo en el centro de cada uno y volvemos a cocinar a 180 °C durante 6–8 minutos, ajustando el tiempo según el punto de la yema que más te guste.