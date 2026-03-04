Una cena fácil y en 15 minutos: nidos de patata y queso con huevo

Se trata de un plato fácil, sin gluten y con sabor a tortilla de patata que puedes hacer con solo tres ingredientes

Dátiles rellenos de crema de queso y pistacho: el aperitivo perfecto listo en 15 minutos

Estos nidos de patata y queso con huevo son sencillos, resultones y tienen ese sabor tan nuestro que recuerda inevitablemente a la tortilla de patata, pero presentados de una forma diferente, original y muy apetecible. Perfectos para una cena rápida, un brunch improvisado o incluso como entrante para sorprender, se preparan en la airfryer, en muy poco tiempo y con muy pocos ingredientes. Además, no contienen gluten, lo que los convierte en una opción ideal para todos. Crujientes por fuera, fundentes por dentro y con una yema que puede quedar justo como más te guste, estos nidos van a dejar muy buen sabor de boca.

La base de esta receta está formada por ingredientes sencillos y cotidianos, pero con un perfil nutricional muy interesante. La patata, a menudo injustamente señalada, es una excelente fuente de hidratos de carbono complejos, que aportan energía sostenida, además de contener potasio, vitamina C y fibra, especialmente si no se pela en exceso. El queso suma proteínas de alto valor biológico, calcio y grasas que aportan saciedad y sabor, haciendo que el plato resulte más completo y reconfortante. Por su parte, el huevo es uno de los alimentos más nutritivos que existen, rico en proteínas de calidad, vitaminas del grupo B, vitamina D y grasas saludables. Juntos, patata, queso y huevo forman una combinación equilibrada que aporta energía, nutrientes esenciales y una sensación de satisfacción perfecta para una cena.

Más allá de sus valores nutricionales, estos nidos de patata y queso con huevo destacan por su versatilidad. No hace falta ser un experto en la cocina ni pasar horas frente a los fogones para conseguir un plato vistoso y delicioso. La airfryer se convierte aquí en una gran aliada, permite obtener una textura dorada y crujiente usando muy poco aceite, acortando tiempos y simplificando el proceso. Es una receta ideal para esas noches en las que no apetece complicarse, pero sí comer algo rico y casero.

La elaboración es tan fácil como agradecida, y ese es uno de sus grandes atractivos. Con apenas unos pasos, el resultado parece mucho más elaborado de lo que realmente es. Basta con preparar la base de patata y queso, dar forma a los nidos y dejar que la airfryer haga su magia.

Primero se cocinan los nidos para que queden firmes y dorados, y después se añade el huevo en el centro, que se cocina justo el tiempo necesario para lograr la textura deseada. El contraste entre la patata crujiente, el queso fundido y la yema cremosa es simplemente irresistible. Y si prefieres hacerlos en el horno, también es muy sencillo, hornea los nidos a 200ºC durante 16 minutos, añade el huevo y vuelve a hornear a 180ºC otros 10 minutos, ajustando el tiempo según cómo te guste la yema, más líquida o cuajada.

Otro punto a favor es su capacidad para evocar recuerdos. El sabor de la patata con huevo y queso conecta directamente con la cocina de casa, con lo familiar y lo reconfortante. Pero su presentación en forma de nido les da un aire actual y divertido, perfecto para salir de la rutina sin alejarse de sabores conocidos. Esa mezcla entre tradición y modernidad es, precisamente, lo que hace que esta receta funcione tan bien y resulte tan atractiva.

Estos nidos de patata y queso con huevo en airfryer son una receta para guardar, repetir y compartir, porque cuando algo es tan simple y bueno, lo normal es querer volver a hacerlo una y otra vez.