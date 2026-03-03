Rocío Ponce 03 MAR 2026 - 15:30h.

Paddy Noarbe, la mujer de Marcos Llorente, ha compartido uno de los secretos de la salud de hierro del futbolista y también la del resto de los miembros de la familia

De Marcos Llorente se habla mucho más allá del campo de juego en el que destaca como futbolista. El jugador, con 2.4 millones de seguidores, se ha convertido también en todo un influencer de estilo de vida. Muestra sus platos favoritos, su colección de vinos, otros deportes que le apasionan, detalles de su vida en familia y de sus negocios al margen del fútbol. Del mismo modo que su mujer, Paddy Noarbe, que con más de 240.000 seguidores, también es una creadora de contenido de lifestyle (deporte, nutrición, belleza, etc.).

La familia de Llorente se rige por sus propias normas a la hora de alimentarse. Valoran especialmente la dieta equilibrada, saludable y los productos ecológicos. Rechazan todo tipo de procesados, azúcares, etc., demostrando estar al tanto de las tendencias en nutrición (sean o no controvertidas). Paddy ha compartido una de las recetas que ha contribuido a que los tres miembros de la familia -tienen una hija pequeña llamada Amor- se hayan mantenido saludables y fuertes a lo largo del invierno y que va a ser clave en el cambio de estación que se aproxima. "Este caldo no es solo comida, es un truco de autocuidado y salud para toda la familia", explicaba la joven.

Hablamos de uno de los caldos más virales y, a la vez, de un plato de toda la vida que ha recobrado la fama que merece. Son muchos los que en redes sociales se han referido al caldo de huesos como de uno de esos superalimentos que hay que incluir en la dieta. Pero no es nada nuevo, se trata de una receta ancestral de la que se tiene constancia ya en la medicina tradicional china y que a muchos les recuerda a sus abuelas.

Beneficios del caldo de huesos

El caldo de huesos (o 'bone broth') tiene muchas variables porque se puede cocinar con huesos de pollo, de ternera, de cerdo o mixto. También pueden cambiarse algunas de las verduras que se incluyen, así como las técnicas de tostado previo y cocción. De todas esas decisiones dependerán los beneficios que aporta y que Paddy valora especialmente: "Rico en colágeno, fósforo, calcio, glutamina… que mejoran la permeabilidad intestinal en nosotros y los más peques. Fortalece nuestro sistema inmune, piel, defensas y nos regala energía. Un gesto sencillo con beneficios inmensos. Un ritual lleno de amor para mamá, papá y bebé".

La mujer de Llorente aprendió la receta del caldo de huesos en un curso de alimentación complementaria que hizo de cara al inicio de la alimentación de su hija. "Tiene grandes beneficios como primer alimento para nuestros peques. A partir de los 30, el colágeno empieza a disminuir, y este caldo se convierte en un regalo para la piel, articulaciones y salud en general", añadió.

Puedes tomarlo como una bebida saludable, como enseña Maddy, en un vaso (o biberón), pero también en un plato hondo con cuchara y hasta puede convertirse el caldo de huesos en la base de otras sopas, de salsas y de diferentes platos. Un truco para conservarlo de forma sencilla es congelarlo en forma de cubitos y sacar la cantidad que necesites en cada momento.