Daniel Brito 02 MAR 2026 - 14:30h.

Durante el Ramadán el ayuno se rompe con diferentes platos que aporten energía y nutrición, y uno de los más populares es la sopa harira

Hace unas semanas que comenzó el Ramadán, un periodo clave para la población musulmana y donde la alimentación tiene un papel fundamental no solo por los periodos de ayuno, sino por qué se come y se bebe entre el atardecer y el amanecer, único periodo en el que se puede romper el ayuno. Normalmente se hace en dos momentos: el Iftar, cuando al anochecer se vuelve a comer con platos que aporten energía; y el Suhoor, antes del amanecer, con comidas que permitan mantenerse durante el día y aporten la hidratación necesaria.

Existen muchos platos que se preparan durante el mes que dura el Ramadán, entre ellos la harira, que es una sopa tradicional de Marruecos bastante contundente y que, por ello, aunque se come durante todo el año, en este periodo se toma especialmente en el Iftar para romper el ayuno debido a su gran poder nutritivo.

Esta receta es muy popular en países musulmanes durante todo el año, especialmente en meses de frío, cuando los platos calientes de cuchara siempre apetecen más. Su gran valor nutricional convierte a la harira en una sopa ideal para el Ramadán, pues lleva carne, verduras, legumbres y diferentes especias, entre otros ingredientes de esta receta tradicional marroquí.