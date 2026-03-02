Cómo hacer la harira, la sopa contundente de origen marroquí que se come durante el Ramadán
Durante el Ramadán el ayuno se rompe con diferentes platos que aporten energía y nutrición, y uno de los más populares es la sopa harira
Hace unas semanas que comenzó el Ramadán, un periodo clave para la población musulmana y donde la alimentación tiene un papel fundamental no solo por los periodos de ayuno, sino por qué se come y se bebe entre el atardecer y el amanecer, único periodo en el que se puede romper el ayuno. Normalmente se hace en dos momentos: el Iftar, cuando al anochecer se vuelve a comer con platos que aporten energía; y el Suhoor, antes del amanecer, con comidas que permitan mantenerse durante el día y aporten la hidratación necesaria.
Existen muchos platos que se preparan durante el mes que dura el Ramadán, entre ellos la harira, que es una sopa tradicional de Marruecos bastante contundente y que, por ello, aunque se come durante todo el año, en este periodo se toma especialmente en el Iftar para romper el ayuno debido a su gran poder nutritivo.
Esta receta es muy popular en países musulmanes durante todo el año, especialmente en meses de frío, cuando los platos calientes de cuchara siempre apetecen más. Su gran valor nutricional convierte a la harira en una sopa ideal para el Ramadán, pues lleva carne, verduras, legumbres y diferentes especias, entre otros ingredientes de esta receta tradicional marroquí.
La receta de la sopa harira
Ingredientes
- 200 gramos de carne de ternera en trozos pequeños (también puede ser pollo)
- 200 gramos de garbanzos cocidos
- 1 taza de lentejas
- 800 gramos de tomate triturado
- 1 cebolla
- 3 ramas de apio
- 1 manojo de cilantro
- 1 cucharada de tomate concentrado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Agua
- 4 cucharadas de harina
- 1 taza de fideos
- 1 cucharada de cúrcuma
- 1 cucharada de jengibre en polvo
- ½ cucharada de canela
- Pimienta
- Sal
- 1 pastilla de mantequilla rancia (opcional)
Elaboración
Haz el sofrito
Lo primero es picar el apio, la cebolla y el cilantro, pudiéndote ayudar de una picadora para que quede todo uniforme.
Incorpora los ingredientes picados en una olla con unas dos o tres cucharadas de aceite de oliva y cocina a fuego medio mientras remueves.
Una vez lleva unos minutos sofriendo, añade la carne junto con el tomate triturado y la cucharada de tomate triturado.
Mientras mezclas, incorpora la pastilla de mantequilla.
Según se sigue cocinando todo, añade sal y pimienta negra al gusto, la cúrcuma, el jengibre en polvo y la canela.
Deja que todo cocine alrededor de unos 15 minutos.
Incorpora las legumbres
Pasado el tiempo, añade las lentejas y los garbanzos junto al agua (la cantidad dependerá del tamaño de tu olla).
Cierra la olla y deja cocinar entre 20 y 30 minutos.
Espesa la sopa
Mientras, pon en un bol unas cuatro cucharadas de harina y ve añadiendo agua progresivamente hasta que quede una mezcla líquida en la que no queden grumos (para ello puedes tamizar la harina).
Incorpora esta mezcla a la olla cuando la abras para espesar, remueve y deja cocinar otros 5 minutos.
Añade los fideos y termina
Añade los fideos y deja cocinar hasta que los fideos se cocinen.
Solo queda servir y disfrutarla. Puedes decorar con un poco de cilantro, apio y cebolla picados que hayas reservado.