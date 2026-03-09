Rocío Ponce 09 MAR 2026 - 14:15h.

Toma nota del paso a paso y los ingredientes para hacer el delicioso puchero de Victoria, la mujer que crió a Vicky Martín Berrocal

Si hay una receta que en Andalucía forma parte del imaginario colectivo, esa es la del puchero. En algunas familias hasta está instaurado en un día de la semana. Los lunes, por ejemplo. El puchero y la pringá son institución y monumento culinario del sur y, como Vicky Martín Berrocal lo sabe, ha querido compartir con los que la siguen el paso a paso del puchero de su madre. Un viaje emocional a su infancia y su presente en forma de plato contundente, calentito y delicioso.

A Vicky se la conoce por ser una de las famosas más queridas del panorama nacional. Polifacética donde las haya, la empresaria, diseñadora y presentadora también ha hecho sus pinitos en la cocina como concursante VIP de un talent y, desde entonces, compartiendo algunas de sus recetas más populares en Instagram. Le entró el gusanillo de chef y parece no haberlo soltado.

Convertida en una influencer con más de 1.4 millones de seguidores, la andaluza muestra a través de vídeos y publicaciones su día a día, sus rutinas de entrenamiento, sus desayunos, sus viajes y aspectos de su vida familiar, entre los que destaca especialmente su madre, Victoria.

Descubriendo a doña Victoria

La matriarca del clan de ‘Las Berrocal’ se ha ganado, por derecho propio, un espacio también en el panorama social; es uno de los grandes atractivos del docurreality de las mujeres de la familia que ya ha confirmado su segunda temporada No solo por su estilo, naturalidad y talante, sino también porque esta onubense de 78 años es, según sus hijas, una fabulosa cocinera y genial anfitriona (sus fiestas y banquetes en la casa de El Rocío en la que vive son antológicos).

Por eso no extraña para nada que Vicky haya heredado parte de esa mano para la cocina que tiene su madre, la misma que se ha colado en las redes sociales de su hija con una receta perfecta para el cruel invierno al que nos estamos enfrentando. “Sin ella es imposible hacer esta receta”, confiesa.

Un puchero andaluz con toque personal

Se trata de un puchero calentito y delicioso, el clásico que no falla como parte del menú habitual de los hogares andaluces y que explican juntas en un divertido y natural paso a paso. De este, la diseñadora destaca que su madre lo hace todo “a fuego lento”. “Porque todo en esta vida tiene que hacerse lento. Caminar lento, hablar lento, comer lento como ella…”, bromea.

Para Victoria, el “puchero y el cocido son lo mismo, según en qué zona estés”, aunque generalmente tienen diferencias sutiles en determinados ingredientes que en cada casa pueden variar, algunos apuestan por un caldo más ligero y con arroz, otros con fideos, otros sin chorizo. En cualquier caso, este es el puchero de la madre de Vicky Martín Berrocal, con el que ella ha crecido y que sigue acompañándola a través del sabor y el olor. En concreto, el aroma de un puchero cuando se está cocinando es realmente característico y consigue cautivar al momento.