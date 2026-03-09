Pedro Jiménez 09 MAR 2026 - 03:05h.

Apenas llevamos una semana de convivencia de 'Supervivientes 2026' que los conflictos están surgiendo más que nunca en Honduras. Y no son conflictos cualquiera. Un "robo" ha tenido lugar en una de las playas y su concursante, tras un rato deliberando en el estreno del 'Consejo de los Dioses' sobre quién podría ser, ha salido a la luz. Se trata de nada más y nada menos que de Álex Ghita.

Todo ha ocurrido cuando en 'Playa Victoria' -concretamente Gerard Arias- ha desvelado que había desaparecido una lata de la dotación que había para todos, señalando a Álex Ghita. Tras un rato viendo dónde podría estar esa lata -y llegándose a decir que incluso podría haberse perdido- Sandra Barneda ha confirmado el número total de latas y ha preguntado si alguien había cogido una lata para él sin decírselo al resto (lo que viene a ser un "robo" en toda regla).

Todos han dicho que no, pero son muchas las miradas que iban a la misma persona: Álex Ghita. Finalmente, el ex de Adara Molinero ha reconocido que, efectivamente, sí que se encontró una lata caída y la guardó para él. La reacción de los concursantes no se ha hecho esperar: algunos como Gerard y Paola Olmedo se han levantado, llevándose las manos a la cabeza sin llegar a creérselo.

"Eres un p*** geta (...) eres el peor superviviente, lo has demostrado", ha dicho Gerard Arias, el más crítico con él. Los reproches se han sucedido, ya no solo en su playa, sino en la de enfrente, con algunas como Claudia fuera de sí: "¡No te hagas la víctima!". Otros como Jaime Astrain le pedían que, al menos, pidiese "perdón": "Lo peor es que no te arrepientes", se ha escuchado entre algunos concursantes.

La reconstrucción de los hechos

Sandra Barneda ha conectado con 'El consejo de los Dioses' en pleno directo para preguntarle a Álex Ghita por esa secuencia de la lata extraviada en la playa de 'Supervivientes'. Todo ocurrió al día siguiente del desembarco de los concursantes: "Estaba sobre la arena, la vi, en ese momento estaba muy molesto por el tema de la prueba y la ansiedad... la dejé ahí, tapada con la arena y al día siguiente me la comí".

"¿Sabes que había otra opción? Que es: 'me encuentro una lata y la devuelvo'", ha dicho Sandra Barneda. Álex Ghita ha seguido con sus explicaciones, pero no le han valido a nadie. De hecho, algunos como Alberto Ávila han estallado: "Eres un mierdas". "Vosotros tampoco empatizáis conmigo", ha dicho Ghita, palabras que no han hecho más que enfurecer todavía más al resto de sus compañeros.

Álex Ghita ha confesado que ha mentido cuando Sandra Barneda le ha preguntado a todos porque sabía que la audiencia ya era conocedora de los hechos, por lo que si se podía ahorrar que sus compañeros lo supieran, mucho mejor.

Las imágenes del robo de Álex Ghita

