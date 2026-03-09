El tenso reencuentro de Almudena Porras con Darío y Borja en 'Supervivientes' y una decisión "vital" que marcará su futuro: "Si llego a saber que vienes, ni vengo"
La joven, clave en el futuro de Darío y Borja: la decisión que tendrá que tomar en 48 horas y que marca por completo la convivencia de estos
La especial dedicatoria a las mujeres de Sandra Barneda y María Lamela en 'SV. Conexión Honduras': "Para nuestras madres, hermanas... ¡para todas!"
Almudena Porras es nueva concursante de 'Supervivientes 2026'. Pero ya avisábamos: no llegaría sola a Honduras. Junto a ella, Darío y Borja, sucesivamente, han llegado a la misma isla que la andaluza, para finalmente protagonizar un tensísimo y esperado reencuentro en donde hemos vivido absolutamente de todo.
Después de un tenso momento entre Darío y Almudena, Borja ha reaparecido y la cara de Almudena ha cambiado por completo. De hecho, la joven ha ido rápidamente a abrazarle, con Darío de fondo sin saber muy bien qué hacer. "Ahora ya no estarás tan descontenta, ¿no?", le ha dicho Darío a Almudena. Los tres han bromeado sobre cómo iban a dormir: "Yo voy a estar de intermediario", ha señalado Borja, ante el "me da tanta pereza" de Almudena, sin olvidarse de la presencia de Darío para ella negativa de principio a fin.
La decisión a la que se enfrenta Almudena Porras
Ion Aramendi ha entrado al plató de 'Supervivientes 2026' para informar de un "bombazo" que se resolverá el próximo martes, en el estreno de 'Supervivientes. Tierra de Nadie': Almudena Porras tendrá que decidir desde este domingo hasta la gala que presentará Ion Aramendi el próximo martes si Borja y Darío van a ser concursantes oficiales junto a ella en la playa o no: depende única y exclusivamente de ella.
El tenso reencuentro entre Darío y Almudena
Pero antes de esto, Almudena Porras ha llegado a 'Playa Destino' tras tirarse del helicóptero y ha encontrado una botella con un anillo dentro. Pero no un anillo cualquiera: se trata del anillo que Darío le iba a poner a Almudena si salían juntos -con la finalidad de pedirle matrimonio- y que al final, tras todo lo que ocurrió, ni esta se lo acabó poniendo ni Darío se arrodilló para ponérselo.
Después de recordar junto a Sandra Barneda lo que significa para Almudena este anillo, la presentadora le ha pedido que se de la vuelta, puesto que "el anillo no venía solo": en imagen, Darío apareciendo en escena tras bajarse de la barca y una Almudena completamente en shock. Y es que Almudena no se esperaba para nada su aparición: "Si llego a saber que vienes ni vengo. No me apetece nada".
Y desde ahí, reproches, reproches... y más reproches, con una Almudena estallando por completo recordándole a Darío que "le mató en aquella isla (aludiendo a su etapa en 'La isla de las tentaciones'" y con un Darío intentando pasar página y reclamando también su sitio en la playa. "¡Aquí te has metido y es lo que hay. ¿No tengo derecho a vivir esta experiencia?", se ha preguntado Darío.
Almudena, fuera de sí, le ha tachado de "víctima" y se ha mostrado tajante en todo momento: "Simplemente no puedo verte". Además, Almudena confesaría ante Sandra Barneda su malestar al ver a su ex, quien conectaba con ellos para intentar 'calmar las aguas'. "La cosa regular. No llegamos a ningún acuerdo", le ha dicho a la presentadora. Mientras tanto, Almudena, muy enfadada: "Algún día te podré mirar a la cara".
En un momento dado, Sandra Barneda le ha preguntado a Almudena por las palabras que había dicho de que no habría ido a 'Supervivientes' si llega a saber que vería a Darío: "No habría venido... no me apetece verlo. Es una persona que me ha hecho muchísimo daño y no me apetece verlo", ha dicho, con Darío a pocos metros de ella.