Lorena Romera 09 MAR 2026 - 10:00h.

La ganadora de 'GH DÚO' hace referencia a una posible modificación de medidas sobre la custodia de su hija en común con Lobo

Lucía Sánchez se sincera sobre su tratamiento tras la ruptura con Isaac Torres: "He salido de muchas cosas"

Lucía Sánchez ha respondido a través de su perfil de Instagram a una pregunta sobre la modificación de medidas de su hija Mía, en común con Isaac Torres. Eso sí, lo ha hecho con ironía y tirando de humor. Aunque no han entrado en detalles concretos, los conflictos públicos que ha mantenido la pareja de 'La isla de las tentaciones' han evidenciado su enfrentamiento por la custodia de la menor, que ya tiene más de tres años.

Ha sido a través de sus stories de Instagram, donde recientemente ha hablado de la terapia psicológica que sigue desde hace cuatro años, coincidiendo con su primera ruptura sentimental con Lobo, padre de su hija. La gaditana y el catalán se conocían en República Dominicana, en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'.

Aunque tan solo conectaban como amigos, una vez fuera del reality surgía algo más entre ellos. Después, daban la noticia de que estaban juntos y que estaban esperando un bebé. Sin embargo, todavía embarazada, llegaba la primera ruptura. Y desde ese momento, su relación se convertía en una auténtica montaña rusa de idas y venidas. Aunque lo intentaron en varias ocasiones, la ruptura definitiva llegaba en mayo de 2024.

Y las cosas no se arreglaban entre ellos. A partir de entonces, empezaba una guerra por la hija que tienen en común. Aunque han atravesado mejores y peores momentos, los conflictos por la custodia de la menor han sido muy difíciles de sobrellevar para ambos. Lo último que se sabía era de hace unos meses, cuando veíamos a Lucía Sánchez y a Dana García, actual pareja de Lobo, enzarzarse públicamente.

Según decía la joven, "el lobo siempre será el malo si solo escuchamos a Caperucita". En ese momento, Dana apuntaba a que la situación estaba "en manos de sus abogados". Unas declaraciones que daba después de que la ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO' estallase públicamente tras varios ingresos hospitalarios de su hija en los que su padre no había hecho acto de presencia.

¿Modificación de medidas? Lucía Sánchez responde

Ahora, después de unos meses en los que la situación parecía más calmada, una seguidora le ha preguntado por la modificación de medidas de la menor. Esta modificación de medidas es un procedimiento judicial que permitiría alterar las disposiciones fijadas en una sentencia previa -de separación, en este caso- debido a un cambio en las circunstancias.

Para responder, la que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones' ha tirado de sarcasmo: "Sí, cuando nació medía 51 centímetros y ahora mide mucho más". Unas palabras que Lucía Sánchez ha acompañado de unos "jajaja" en mayúsculas, dando a entender que lo ha escrito en clave de humor, pero sin querer entrar en detalles sobre cuál es la situación que enfrenta en la actualidad con Isaac Torres respecto a la custodia de Mía.