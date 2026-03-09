Lorena Romera 09 MAR 2026 - 12:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y la hermana de Mario Casas comparten su primera foto juntas

Melyssa Pinto y Mario Casas posan juntos durante su escapada a Canarias: "Me tiene enamorada"

Melyssa Pinto ha compartido la primera foto junto a Sheila, hermana de Mario Casas. Aunque en este tiempo han dejado caer ciertas pistas de su buena sintonía, la exconcursante de 'Supervivientes' ha confirmado su estrecha relación con esta imagen que ha hecho las delicias de sus seguidores. Cuando su historia de amor con el actor es ya todo un secreto a voces, la influencer catalana, de 34 años, ha disfrutado de un ameno plan con su cuñada del que ha hecho partícipes a todos a través de Instagram.

Antes de este primer posado juntas, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y participante de 'La isla de las tentaciones' había hecho públicas ciertas señales que ya dejaban entrever que su relación era cada vez más estrecha. Primero fueron los 'me gustas' en redes y después el detalle de Melyssa, cuando le envió a su cuñada un calzado de su colección, algo que Sheila agradeció públicamente.

Después las juntó el trabajo. Y fue esa ocasión cuando pudimos verlas juntas por primera vez, durante la presentación de un perfume. En ese momento, aunque todavía cautas, ambas se procesaron todo tipo de palabras de cariño y admiración.

Ahora, con la relación con Mario Casas mucho más afianzada, Melyssa Pinto y Sheila no han tenido problema a la hora de compartir en redes su primera foto juntas. Las cuñadas han disfrutado de una jornada de entreno en su gimnasio de confianza. "¿Quién dice que los domingos no se entrena?", comenta la hermana del actor, que ha reposteado la imagen también en su perfil de Instagram.

Una sesión de ejercicios en la que han estado acompañadas de la mejor amiga del ganador de un Goya, que ha sido quien ha compartido un vídeo en el que muestra en qué ha consistido esta rutina de entrenamiento: la exconcursante de 'Supervivientes' ha optado por la máquina de steps mientras que ellas dos han escogido la bicicleta, modo spinning.