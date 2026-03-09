Lorena Romera 09 MAR 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha lanzado un mensaje que podría ser una indirecta a Hugo Sierra

Ivana Icardi habla sobre los problemas que tiene tras si operación de remodelación corporal

Compartir







Ivana Icardi ha lanzado un inesperado dardo a Hugo Sierra. La argentina de 30 años, exconcursante de 'Supervivientes' y hermana de Mauro Icardi, ha compartido un vídeo de su hija con un comentario escrito en clave de humor, pero que muchos han entendido como un zasca a su expareja.

Aunque la creadora de contenido ha asegurado en varias ocasiones tener una buena relación con el uruguayo, lo cierto es que su relación ha ido fluctuando con el tiempo y sus seguidores están convencidos de que este comentario podría haber ido por el ganador de 'GH Revolution'.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi habla de la difícil recuperación de su operación

El humor es una forma recurrente de responder para Ivana Icardi cuando se tratan de preguntas sobre Hugo Sierra. Hace unos meses, pudimos verla tirando de ironía al hacer alusión al padre de su hija. En ese momento, la creadora de contenido se encontraba en Alemania, trabajando, y sus seguidores se preguntaban por el paradero de su hija.

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi pide ayuda por el comportamiento de su hija en común con Hugo Sierra

"¿Ustedes que creen?", preguntaba en tono cortante. Entonces, habilitaba una encuesta para que todos pudiesen votar: una de las opciones era 'está con su padre' mientras que la otra era 'está en su habitación hasta que yo vuelva', en un claro tono sarcástico. Ahora, en modo de meme, Ivana Icardi ha compartido un vídeo de la pequeña de cuatro años, haciendo referencia a que ella es "lo más caro" que nunca un hombre la regaló.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En este caso, ese regalo habría llegado de parte de Hugo Sierra. Aunque con esta declaración está metiendo en el saco a todas sus parejas conocidas -también a Finito, a quien conoció durante 'GH DÚO'-, las redes sociales han apuntado directamente al uruguayo.

"Cuando me preguntan que qué es lo más caro que me ha regalado un hombre", escribe la que fuera concursante de 'Supervivientes' junto a este clip en el que vemos a la pequeña Giorgia tirarse de un tobogán. Un comentario que ha arrancado las carcajadas y los aplausos de sus seguidores, por partes iguales. "Lo más caro y hermoso", le comentan.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No hay dinero que lo pague", le dicen otros. Pese a que Ivana Icardi suele tener un perfil polémico y no se libra de críticas -como su última operación, una remodelación corporal 360º por la que ha recibido duros ataques-, esta publicación, que muchos han entendido como un dardo para Hugo Sierra, acumula más risas y reacciones siguiendo su tono de humor que un feedback negativo.