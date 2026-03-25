Si te apetece un gofre, en casa también se pueden hacer de manera sencilla, así que te damos la receta para que los disfrutes
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El 25 de marzo se celebra el Día Mundial del Gofre, una fecha ideal para darnos el gusto de hacer este dulce en casa y disfrutar de él. Un día es un día y seguro que nos lo merecemos. Originario de Bélgica y del norte de Francia, se cree que se comenzó a elaborar durante la Edad Media, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando ganó fama. A pesar de que el gofre, también conocido por su forma en inglés waffle, era inicialmente una parte del desayuno ha hecho fortuna como un tentempié a mediodía e incluso para merendar. No en vano, se trata de una galleta de tipo oblea, con masa crujiente y esponjosa a la que se añaden diferentes ingredientes a modo de acompañamiento, como el chocolate, la nata o las fresas. Ideal para golosos.
Si ya estás salivando sólo con leer estas pinceladas sobre su origen, te traemos una receta rápida y sencilla para que lo elabores en casa y puedas saciar esas ganas que parecen haber salido de nada. Así, además, celebras este Día Mundial del Gofre que, al parecer, tuvo su mayor impulso en Suecia por una curiosa similitud sonora entre la pronunciación en sueco de ‘Día de Nuestra Señora’ (Vårfrudagen) y ‘Día del Gofre’ (Våffeldagen). Aprovechando eso, los habitantes de este país nórdico comenzaron a celebrar el 25 de marzo tomando gofres. Una costumbre que acabó calando también fuera de sus fronteras hasta el punto de ser reconocido a nivel global como el Día Internacional del Gofre.
Receta casera para hacer gofres
Ingredientes
- 250 gramos de harina de trigo
- 250 mililitros de leche
- 75 gramos de mantequilla
- 50 gramos de azúcar
- 10 gramos de levadura fresca
- 1 huevo
- Una pizca de sal
Elaboración
Preparamos la masa
En primer lugar, cogemos un bol para mezclar en él la harina, el azúcar y una pizca de sal.
Lo removemos brevemente y acto seguido añadimos la levadura y la leche, además del huevo y la mantequilla que habremos derretido previamente.
Lo mezclamos todo bien hasta que quede una masa homogénea. Lo dejamos reposar alrededor de una hora.
Lo cocinamos
Si tenemos una gofrera lo haremos en ella, sino, nos valdrá una sartén antiadherente aunque no nos quedará el patrón cuadriculado tan característico.
De una u otra forma, tenemos que ir echando porciones pequeñas de masa y cocinarlas hasta que estén doradas por fuera y crujientes.
Añadimos los 'toppings'
Una vez que ya tenemos listo los gofres es momento de ponerle los ingredientes que queramos, chocolate fundido, fresas, plátano, nata, helado… ¡los que más te gusten!