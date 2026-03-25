Iván Fuente 25 MAR 2026 - 10:49h.

Si te apetece un gofre, en casa también se pueden hacer de manera sencilla, así que te damos la receta para que los disfrutes

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El 25 de marzo se celebra el Día Mundial del Gofre, una fecha ideal para darnos el gusto de hacer este dulce en casa y disfrutar de él. Un día es un día y seguro que nos lo merecemos. Originario de Bélgica y del norte de Francia, se cree que se comenzó a elaborar durante la Edad Media, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando ganó fama. A pesar de que el gofre, también conocido por su forma en inglés waffle, era inicialmente una parte del desayuno ha hecho fortuna como un tentempié a mediodía e incluso para merendar. No en vano, se trata de una galleta de tipo oblea, con masa crujiente y esponjosa a la que se añaden diferentes ingredientes a modo de acompañamiento, como el chocolate, la nata o las fresas. Ideal para golosos.

Si ya estás salivando sólo con leer estas pinceladas sobre su origen, te traemos una receta rápida y sencilla para que lo elabores en casa y puedas saciar esas ganas que parecen haber salido de nada. Así, además, celebras este Día Mundial del Gofre que, al parecer, tuvo su mayor impulso en Suecia por una curiosa similitud sonora entre la pronunciación en sueco de ‘Día de Nuestra Señora’ (Vårfrudagen) y ‘Día del Gofre’ (Våffeldagen). Aprovechando eso, los habitantes de este país nórdico comenzaron a celebrar el 25 de marzo tomando gofres. Una costumbre que acabó calando también fuera de sus fronteras hasta el punto de ser reconocido a nivel global como el Día Internacional del Gofre.