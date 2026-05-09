Antía Troncoso 09 MAY 2026 - 01:30h.

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Rocío Muñoz, la esteticista madrileña que afirma estar embarazada de Omar Montes, ha concedido su primera entrevista a '¡De viernes!' Una noticia que ha provocado un auténtico revuelo alrededor del cantante, quien encuentra en una situación comprometida, ya que mantiene una relación estable con Lola Romero, con la que tenía un hijo hace seis meses. La entrevistada ha respondido a todas las incógnitas sobre este inesperado embarazo. ¿Cómo comenzó su relación con Omar? ¿Cuál fue la reacción del cantante? ¿Existió una infidelidad?

Hace unos días, Rocío Muñoz anuncio en sus redes sociales su embarazo. Lo hacía con una serie de fotografías en la que mostraba su tripita de embarazada. Además, la esteticista publicó una imagen de la ecografía de su hijo con el siguiente texto: "El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino". Esta noticia provocó un enorme revuelo y desató numerosas especulaciones. Sin embargo, el cantante aún no se ha pronunciado.

Mientras las dudas y rumores continúan creciendo, Rocío Muñoz ha dado un paso al frente para contar todos todos los detalles sobre su relación con Omar Montes, al que conoció a través de unos amigos suyos: "Quería probar unas máquinas de mi clínica. Tuvimos esa conexión a nivel de tratamiento. Estuvimos unos meses hablando muy poquito". Fue a raíz de cuando Rocío lo dejó con su pareja cuando la relación entre ellos se intensificó: "Me dijo 'bueno ahora ya puedo hacerte mía'".

Fue el 7 de abril de 2024 cuando se produjo el primer beso entre ellos: "Él tomó la iniciativa". Aunque, no sería en octubre de ese mismo año cuando se produjo el primer encuentro íntimo entre ellos e, incluso, según Rocío Muñoz, el cantante le dejo caer que se estaba enamorando de ella.

"Le di la enhorabuena por el nacimiento de su hija"

Del mismo modo, Rocío Muñoz ha explicado cómo se enteró de la paternidad de Omar Montes con Lola Romero: "Me enteré por una amiga, no por él. Un mes después seguí quedando con él normal, estaba esperando que él me lo dijera y al ver que no me lo decía un día le di la enhorabuena”. Una felicitación al que el cantante le respondió diciéndole que tenía ganas de ir a verla. Encuentro que se produjo el 10 de diciembre, momento en el que ella se quedó embarazada.

"Tuve 6 días de retraso y me hice la prueba. Me puse a llorar. Tenía la ilusión de contárselo en persona", ha explicado Rocío, que también ha desvelado que Omar se enteró finalmente por una videollamada y que su reacción fue positiva: "Se puso muy contento. Me dijo 'qué pena no estar ahí para darte un abrazo y que no me preocupase"

"Le pedí que firmáramos un acuerdo y me dijo que no"

Pese a que en un primer momento Omar Montes parecía feliz con la noticia e incluso le llevó un ramo de flores a su trabajo, todo cambió tras una cena con la familia de él. Y es que Rocío ha desvelado que el padre del cantante la llamó para invitarla a cenar con él y su mujer. Una cena a la que fue también Omar con un amigo suyo.

En dicha cena, el cantante mostró una actitud diferente: "Me dijo que se alegraba, pero que ahora no le venía bien". Al ver la tónica del encuentro y después de que le pidiesen que borrase todas las conversaciones, Rocío ha contado que le solicitó a Omar firmar un acuerdo, en el que él se desentendía económicamente a cambio de que no le pidiese la custodia, pero este se negó.