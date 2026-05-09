Este sábado, 9 de mayo, la popular banda donostiarra vuelve a subirse a los escenarios de la mano de Amaia Montero casi 20 años después

La Oreja de Van Gogh pide ayuda a sus fans para elegir las canciones que Amaia Montero cantará en la nueva gira

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La cuenta atrás ha terminado. Este sábado, 9 de mayo, arranca oficialmente la nueva gira de La Oreja de Van Gogh, un tour que no es simplemente una serie de conciertos, sino uno de los regresos más emocionantes de la música española de las últimas décadas.

La banda donostiarra vuelve a los escenarios junto a Amaia Montero casi 20 años después de su salida del grupo, en una reunión que ha revolucionado a varias generaciones de fans y que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2026.

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La gira, bautizada como 'Tantas Cosas que Contar Tour 2026', comenzará en el Bizkaia Arena de Bilbao y recorrerá gran parte de España durante los próximos meses.

Los detalles de la gira, las fechas y ciudades

El retorno de Amaia supone el reencuentro con la voz original de himnos como 'Rosas', 'La Playa', '20 de enero' o 'Puedes contar conmigo', canciones que marcaron a la sociedad española y que ahora vuelven a sonar con la formación histórica casi al completo.

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La expectación es enorme. Desde que la banda confirmó oficialmente el regreso de Montero en octubre de 2025, las entradas se agotaron en cuestión de horas en numerosas ciudades y se añadieron nuevas fechas por la alta demanda. El fenómeno demuestra que LOVG sigue moviendo masas entre el público español.

Así, el tour arrancará este sábado en Bilbao y continuará el 28, 29 y 31 de mayo en Madrid. Después llegarán Albacete el 6 de junio, Murcia el 13 de junio, Badajoz el 20 de junio, Sevilla el 26 de junio, Fuengirola el 27 de junio, Córdoba el 4 de julio, Gijón el 10 de julio y Donostia el 31 de julio.

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Ya el 21 de agosto se desplazarán a Santander, y continuarán en Valladolid el 27 de agosto, Valencia el 4 de septiembre, A Coruña el 11 de septiembre, Madrid de nuevo el 22 y 23 de septiembre, Zaragoza el 9 de octubre, Las Palmas de Gran Canaria el 23 de octubre, Costa Adeje el 24 de octubre, Barcelona el 6 de noviembre y Pamplona el 20 de noviembre. Su última parada será, una vez más, la capital española, con un show previsto para el 30 de diciembre.

Las grandes incógnitas

Más allá de la nostalgia, uno de los grandes interrogantes gira alrededor del repertorio. Qué canciones cantarán en esta nueva etapa es la pregunta que más se repite entre los seguidores del grupo. Y aunque la banda ha mantenido cierto secretismo, ya existen pistas bastante claras sobre cómo serán los conciertos.

Todo apunta a que el setlist combinará los grandes clásicos de la primera etapa de Amaia con canciones posteriores popularizadas durante los años de Leire Martínez al frente del grupo. Es decir, no será un simple viaje al pasado, sino una celebración completa de los 30 años de historia de la banda.

De hecho, se cree que Amaia interpretará temas emblemáticos de la era Leire como 'El último vals', 'Jueves', 'Inmortal', 'La niña que llora en tus fiestas' o 'Cometas por el cielo'. La posibilidad de escuchar esas canciones con la voz de Amaia es precisamente uno de los elementos que más curiosidad ha despertado entre los fans.

El grupo también incorporará su nueva canción, 'Todos estamos bailando la misma canción', publicada como símbolo de esta nueva etapa y convertida ya en la carta de presentación del reencuentro. Además, no se descarta que aparezca nuevo material inédito a lo largo de la gira.

Sin Pablo Benegas y ante el 30 aniversario de la banda

En escena habrá otra novedad importante: la ausencia temporal del guitarrista y fundador Pablo Benegas, que no participará físicamente en esta gira aunque sigue vinculado al proyecto desde la parte creativa y compositiva. Su lugar sobre el escenario será ocupado por el músico Imanol Goikoetxea.

La gira llega además en un momento especialmente simbólico para la banda. En 2026 se cumplen 30 años desde la formación de La Oreja de Van Gogh y 25 de uno de sus discos más legendarios, 'El viaje de Copperpot'. El regreso de Amaia parece cerrar un círculo que muchos seguidores nunca dejaron de esperar.

Durante años, la relación entre la artista y el grupo estuvo rodeada de rumores, distancias y tensiones. La salida de Leire Martínez en 2024 terminó acelerando una reconciliación que parecía imposible tiempo atrás. Finalmente, la banda anunció oficialmente la vuelta de Amaia en un comunicado que revolucionó las redes sociales y provocó un auténtico terremoto mediático en la música española.

Ahora, casi dos décadas después de su despedida, Amaia vuelve al lugar donde empezó todo. Y lo hace en un momento distinto, con otra madurez y con un público que no solo quiere escuchar canciones, sino revivir una parte de su vida. Porque eso es lo que representa La Oreja de Van Gogh para millones de personas: recuerdos, adolescencia, viajes, amores y noches cantando estribillos imposibles de olvidar. Y esta noche, empezará una nueva etapa para una de las bandas más importantes de la historia del pop español actual.