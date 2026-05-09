Antía Troncoso 09 MAY 2026 - 00:27h.

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Isa Pantoja ha concedido una de sus entrevistas más emotivas en '¡De viernes!', donde ha desvelado que su madre, Isabel Pantoja, se ha puesto en contacto con ella tras más de seis años sin hablarse. Un acercamiento que ha producido justo después del 'Scoop' de Isa, emitido la semana pasada, en el que habló con gran cariño sobre su relación con María del Monte. ¿Habrá sido esto una de las razones del acercamiento de la cantante a su hija? ¿Tiene celos de esta relación?

Durante su intervención en el programa de esta noche, Isa Pantoja no ha podido evitar romper en llanto al hablar sobre María del Monte o, como ella la llama, "su nana". Una persona fundamental en su vida con la que estuvo muchos años sin hablarse y con la que vivió un emocionante reencuentro en 'Sálvame Deluxe' en el año 2022.

La emoción de Isa Pantoja al hablar de su relación con María del Monte

Al ver las imágenes recopilatorias sobre su relación con María del Monte, Isa Pantoja con la voz entrecortada ha explicado el motivo de sus lágrimas: "Lloro de felicidad. He tenido que hacer algo bueno en la vida porque estoy recuperando a gente que pensé que había perdido, y la nana es una de ellas".

"No tuve contacto con ella hasta que fui mayor de edad e hice por encontrarme con ella", ha contado Isa Pantoja, que, además, ha explicado que no fue hasta hace dos años, cuando desveló los duros episodios que vivió en Cantora, cuando su relación se volvió mucho más estrecha. "Ella no sabía nada y es ahí cuando dice 'aquí estoy'".

"Por suerte ahora podemos estar juntas, puedo llamarla y puedo hablar con ella. Es una relación que quiero cuidar", ha dicho Isa Pantoja, que prefería guardarse para ella la reacción de María del Monte al mensaje que ha recibido de su madre, Isabel Pantoja

María del Monte entra en directo para mostrar su apoyo a Isa

Instantes más tarde, la propia María del Monte entraba en directo al programa con una emotiva llamada en la que demostraba su apoyo incondicional a Isa Pantoja: "Quiero decirle dos cosas. Una, que mi cariño lo ha tenido siempre, y lo sabe. Dos, nosotras nos hemos visto varias veces, ni ella ni yo hemos cobrado por ese encuentro (...) Lo que yo quiero es que no sufra más".

Momento en el que ha explicado la razón por la que ha decidido conectar en directo: "No me podía quedar callada porque me ha conmovido. No llores más. La vida esta para vivirla, cachorrito". Respecto, al acercamiento de Isabel Pantoja, María del Monte se ha mostrado contundente:

"Yo te quiero con locura, no voy a ir a ningún programa a hablar de ti, pero que sepas que tienes mi apoyo siempre. No quiero que me pregunten por la calle nada de esto. Tu relación con tu madre la tendrás tú, y yo como persona que te quiere lo respetaré todo, porque el amor no pone condiciones, y no seré yo quien te las ponga".