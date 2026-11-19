Tres maneras diferentes de disfrutar de la coliflor en otoño y descubrir que esta verdura tiene mucho más que ofrecer de lo que imaginábamos

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Hay verduras que necesitan una segunda oportunidad para demostrar todo lo que pueden ofrecer. La coliflor es una de ellas. Durante años ha sido protagonista de platos hervidos, acompañamientos poco imaginativos y recetas que no siempre han sabido sacar partido a su sabor. Sin embargo, basta con cambiar la forma de cocinarla para descubrir que estamos ante uno de los ingredientes más versátiles de la temporada.

Con la llegada del otoño, las temperaturas comienzan a bajar y nuestra cocina se llena de productos que invitan a encender el horno, preparar platos reconfortantes y experimentar con nuevas combinaciones. Y entre las verduras que encuentran su mejor momento durante estos meses, la coliflor ocupa un lugar privilegiado.

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Para demostrarlo, hemos seleccionado tres recetas que se alejan de las preparaciones tradicionales: un pastel de coliflor y pollo, perfecto para una comida completa; una coliflor con garbanzos, cebolla encurtida y salsa de yogur, llena de contrastes; y una coliflor crujiente, dorada por fuera y tierna por dentro, ideal para picar o acompañar cualquier plato

Pastel de coliflor y pollo:

El pastel de coliflor y pollo es una receta alternativa original a los pasteles salados tradicionales, en la que la coliflor adquiere un papel protagonista y permite preparar una receta saciante, sabrosa y con un contenido moderado de hidratos de carbono, dependiendo de los ingredientes utilizados.

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El resultado es un pastel de coliflor y pollo jugoso por dentro y ligeramente gratinado por fuera, que podemos servir acompañado de una ensalada verde o unas verduras asada. Una de sus grandes ventajas es que también se puede preparar con antelación y conservar en la nevera para disfrutarlo durante los días siguientes.

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Coliflor con garbanzos y cebolla encurtida con salsa de yogur

Si hay una combinación capaz de transformar unas verduras asadas en un plato lleno de personalidad, es la mezcla de especias, legumbres y una buena salsa. Esta coliflor con garbanzos, cebolla encurtida y salsa de yogur reúne todos esos elementos en una receta sencilla, colorida y perfecta para disfrutar de un almuerzo diferente. El resultado es una combinación deliciosa de verduras tiernas, garbanzos ligeramente tostados, salsa cremosa y un toque ácido irresistible.

Coliflor crujiente:

La coliflor crujiente al horno o en freidora de aire es una de las formas más apetecibles de preparar esta hortaliza, especialmente para quienes no disfrutan demasiado de su versión hervida.La clave está en utilizar pequeños ramilletes, secarlos bien y condimentarlos antes de cocinarlos. Una receta fácil, económica y sorprendentemente sabrosa que demuestra que la coliflor no necesita grandes elaboraciones para conquistar incluso a sus mayores detractores. Porque, a veces, el secreto para enamorarse de una verdura no está en cambiar el ingrediente, sino en descubrir una nueva manera de cocinarlo.

Pastel de coliflor y pollo Personas 4 pax. Tiempo 45 min. Dificultad Media Ingredientes 600 gr de pechuga de pollo picada

1 cebolla

2 zanahorias

1 pimiento

200 gr de guisantes congelados

Salsa de tomate

Especias al gusto

Queso mozzarella rallado

600 gr de coliflor cocida

80 ml de leche o bebida vegetal

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Aceite de Oliva Elaboración Prepara un puré de coliflor cremoso Tritura la coliflor previamente cocida junto con la leche, las especias y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezcla hasta conseguir un puré suave y sin grumos. Reserva. Prepara un sofrito lleno de sabor Pica finamente la cebolla, el pimiento y la zanahoria. Añade un poquito de aceite de oliva a una sartén y sofríe las verduras a fuego medio hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Incorpora el pollo Añade la pechuga de pollo picada al sofrito y condimenta. Remueve bien y cocina hasta que el pollo esté doradito y completamente hecho. Añade el tomate y los guisantes Incorpora la salsa de tomate y los guisantes. Mezcla todos los ingredientes y deja cocinar durante 5 minutos más para que los sabores se integren y el relleno quede jugoso. Monta el pastel de coliflor Extiende el puré de coliflor sobre el sofrito de pollo y verduras, cubriendo toda la superficie de manera uniforme. Añade una capa generosa de queso rallado por encima. ¡Al horno para gratinar! Introduce la sartén en el horno, asegurándote de que sea apta para altas temperaturas y retirando el mango extraíble. Gratina hasta que el queso esté fundido y la superficie tenga un bonito color dorado.

Colfilor con garbanzos y cebolla encurtida Personas 4 pax. Tiempo 45 min. Dificultad Media Ingredientes 1 coliflor

230 g de garbanzos cocidos

Ají de color, sal y pimienta

Aceite de oliva

½ cebolla morada

2 limones

200 g de yogurt griego

2 cdas de tahine

Un puñado de cilantro

Un puñado de menta Elaboración Prepara la cebolla encurtida Corta la cebolla morada en pluma, formando tiras finas. Colócala en un bol y añade una pizca de sal, un chorrito de aceite de oliva y zumo de limón. Mezcla bien y deja reposar mientras preparas el resto de la receta. Prepara un aliño lleno de sabor En un recipiente, mezcla 2 cucharadas y media de aceite de oliva con 1 cucharadita y media de garam masala, ají de color (pimentón), sal y pimienta. Remueve hasta conseguir un aliño aromático y bien integrado. Corta y condimenta la coliflor Lava la coliflor y córtala en rodajas de unos 2 cm de grosor, manteniendo el tallo central para que no se deshagan. Pinta las rodajas con el aliño de especias. Mezcla los ramilletes que hayan quedado sueltos y los garbanzos cocidos, bien escurridos, con el resto del aliño. ¡Directo al horno! Distribuye la coliflor y los garbanzos sobre una bandeja de horno, procurando que no queden amontonados. Hornea a 200 °C durante unos 20 minutos, hasta que la coliflor esté tierna por dentro y doradita por fuera. Prepara una salsa de yogur irresistible Mientras se hornea la coliflor, mezcla el yogur natural con el tahini, un chorrito de zumo de limón y un poquito de su ralladura. Añade sal, pimienta, cilantro fresco y menta bien picaditos. Remueve hasta conseguir una salsa cremosa, fresca y llena de sabor. Monta el plato y dale el toque final Extiende una capa generosa de salsa de yogur en la base del plato. Coloca encima las rodajas de coliflor asada y reparte los garbanzos doraditos. Termina con la cebolla morada encurtida, unas hojas de cilantro y un poquito más de menta fresca.