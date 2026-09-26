Así se hacen los judiones de Casa Juanito, el plato estrella de Rascafría
Su aroma recuerda a invierno, a comidas familiares y a restaurantes de montaña en los que el frío se queda al otro lado de la puerta
El secreto de estos ñoquis cremosos está en una lata de atún
Pocos planes resultan tan apetecibles como terminar una buena caminata por la Sierra Norte de Madrid sentándose a la mesa frente a un plato de cuchara humeante. Los judiones de Rascafría preparados por Nuria en Casa Juanito representan precisamente ese tipo de cocina: tradicional, pausada, reconfortante y pensada para disfrutar sin prisas.
Porque después de recorrer senderos, respirar aire de montaña y pasar unas horas en plena naturaleza, el cuerpo pide algo contundente. Y ahí aparecen los judiones, servidos con todo el sabor de esas recetas que necesitan tiempo para alcanzar su mejor versión.
No estamos ante un plato rápido ni ante una de esas preparaciones que se improvisan media hora antes de comer. Todo lo contrario. La esencia de unos buenos judiones está en respetar los tiempos, elegir una buena materia prima y permitir que los ingredientes se cocinen lentamente hasta formar un guiso sabroso, untuoso y lleno de matices.
Los judiones, tradición que reconforta desde la primera cucharada
Hablar de judiones es hacerlo de cocina tradicional. De guisos generosos, cazuelas a fuego lento y recetas que durante generaciones han encontrado en las legumbres una de las mejores formas de alimentar y reunir alrededor de una mesa.
Su tamaño es una de sus características más reconocibles, pero no es la única. Bien cocinados, los judiones adquieren una textura especialmente tierna y cremosa. Su interior resulta suave y permite que absorban lentamente todos los sabores del caldo y de los ingredientes con los que se preparan.
A diferencia de otras recetas en las que cada elemento conserva un sabor muy diferenciado, en un buen guiso de judiones todo termina conectado. El caldo recoge los aromas, la legumbre absorbe parte de ellos y las horas de cocción consiguen que el conjunto gane profundidad.
La cebolla aporta dulzor y cuerpo; el ajo introduce su característico aroma; el laurel deja un fondo herbal muy reconocible, mientras que la pimienta en grano añade un matiz especiado sutil que aparece poco a poco.
En un entorno como Rascafría, esa sensación cobra todavía más sentido. La cocina de cuchara encaja de forma natural con una jornada en la sierra y convierte la comida en una parte más de la experiencia.
Y es precisamente ahí donde recetas como la de Nuria en Casa Juanito encuentran todo su sentido: en conservar el carácter de una cocina reconocible, intensa y profundamente reconfortante.
El secreto está en el tiempo: 12 horas de remojo y hasta cinco de cocción
Los judiones necesitan permanecer en remojo durante toda la noche para hidratarse correctamente antes de comenzar la cocción. Pero en esta receta el agua no recibe únicamente la legumbre. Junto a los judiones se incorporan también la cebolla, el laurel, los ajos y la pimienta en grano, dejando que los ingredientes reposen juntos desde el principio. Es un primer paso sencillo, pero fundamental dentro de una elaboración en la que cada fase contribuye al resultado final.
Una vez transcurrido el tiempo de remojo llega la verdadera protagonista de la receta, la cocción lenta. Los judiones necesitan alrededor de cuatro o cinco horas de cocción para alcanzar esa textura tierna y cremosa que buscamos. Durante ese tiempo, el guiso va transformándose lentamente. El caldo adquiere cuerpo, los aromas se concentran y la legumbre incorpora todos los sabores.
La paciencia marca la diferencia entre unos judiones simplemente cocidos y un verdadero plato de cuchara. El fuego debe permitir que la preparación avance poco a poco, sin someter los judiones a una cocción demasiado agresiva que pueda romperlos. La intención es conseguir que permanezcan enteros, pero que al probarlos prácticamente se deshagan en la boca.
En una época en la que buscamos recetas listas en diez minutos, preparar algo durante horas puede parecer casi revolucionario. Pero precisamente los judiones de Rascafría recuerdan que la cocina tradicional tiene sus propios ritmos y que intentar acelerarlos significa, muchas veces, perder parte de su esencia.
Judiones de Rascafría
Ingredientes
- 1,5 kg de judiones de la Sierra Norte de Madrid
- 1/3 de cebolla (o 1 pequeña)
- 1 puñadito pequeño de pimienta negra en grano
- 2–3 hojas de laurel
- 2–3 dientes de ajo fino de Chinchón
- ½ vaso de aceite DOP Aceite de Madrid
- ½ puñado de sal (ajustar al final)
- ½ ristra de chorizo (o 1 chorizo grande aprox.)
- 1,5 cucharadas de pimentón
- ⅓ pieza de careta de cerdo
Elaboración
Deja los judiones en remojo
Coloca los judiones en un bol amplio junto con la cebolla, el laurel, los ajos y unos granos de pimienta. Cubre todo con agua y deja reposar durante 12 horas, sin ningún tipo de cocción. Lo más práctico es hacerlo la noche anterior.
Lleva todo a la olla
Una vez transcurrido el tiempo de remojo, pasa los judiones y el resto de los ingredientes a una olla grande. Utiliza la misma agua del remojo, ya que será la base sobre la que comenzaremos a construir todo el sabor del guiso.
Añade el chorizo y la careta
Incorpora el chorizo, la careta, el pimentón y un buen chorrito de aceite. Deja que todos los ingredientes comiencen a cocinarse juntos.
Cocina sin prisas
Cuece los judiones a fuego lento durante aproximadamente 4 horas. La paciencia es fundamental para conseguir una legumbre tierna y un caldo con cuerpo y mucho sabor.
Añade la sal al final
Cuando los judiones estén prácticamente listos, incorpora la sal. Evita añadirla al principio de la elaboración.
Deja que los sabores se integren
Continúa la cocción durante 30 minutos más a fuego suave para que todos los ingredientes terminen de integrarse y el guiso alcance su punto perfecto.