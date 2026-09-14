La mantequilla de umami es ese toque inesperado que marca la diferencia, el detalle que transforma una receta rica en algo memorable

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Esta receta de puerros asados con burrata y jamón ibérico pertenece a ese tipo de platos mágicos en donde, con pocos ingredientes y una ejecución sencilla, consigues un resultado digno de restaurante. Es elegante, sabroso y tiene ese efecto sorprendente que transforma cualquier comida en una experiencia especial.

La combinación es pura armonía, el dulzor del puerro asado, la cremosidad envolvente de la burrata y el toque umami de la mantequilla de miso crean una sinfonía de sabores difícil de olvidar. Cada bocado es suave, intenso y equilibrado, con matices que se van desplegando poco a poco. Lo mejor de todo es que no necesitas técnicas complicadas ni ingredientes imposibles. Es una receta pensada para disfrutar, para lucirte sin estrés y para convertir un entrante en el protagonista absoluto de la mesa.

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El poder del puerro, la burrata y el jamón ibérico

Detrás de cada gran plato hay grandes ingredientes, y en esta receta cada uno juega un papel clave. El puerro, muchas veces infravalorado, es una joya en la cocina. Al asarlo, su sabor se transforma por completo, pierde ese punto más intenso y se vuelve dulce, suave y ligeramente caramelizado. Además, es rico en fibra, vitaminas y antioxidantes, lo que lo convierte en una opción saludable y digestiva.

La burrata, por su parte, aporta la cremosidad que lo envuelve todo. Al abrirla, su interior fluye creando una especie de salsa natural que se mezcla con el resto de los ingredientes. Es delicada, láctea y ligeramente dulce, lo que contrasta a la perfección con el resto del plato. Su textura es, sin duda, uno de los grandes atractivos del plato.

Y luego está el jamón ibérico. Intenso, sabroso y lleno de matices, aporta ese toque salino y profundo que eleva el conjunto. Su presencia no es solo decorativa, es el contrapunto perfecto al dulzor del puerro y la suavidad de la burrata. Además, es una fuente de proteínas y grasas saludables que, consumidas con moderación, forman parte de una dieta equilibrada.

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La unión de estos tres ingredientes es simplemente exquisita. No compiten entre sí, sino que se complementan. Cada uno aporta algo distinto, creando un equilibrio que convierte este plato en algo realmente especial. Es un ejemplo perfecto de cómo la calidad y la combinación adecuada pueden marcar la diferencia.

El secreto mejor guardado: la mantequilla de miso

Si hay un elemento que convierte esta receta en algo único, es la mantequilla de miso. Puede que no sea el ingrediente más habitual en muchas cocinas, pero una vez lo pruebas, entiendes por qué es tan especial.

El miso, una pasta fermentada de origen japonés es conocido por su potente sabor umami. Al mezclarlo con mantequilla, se crea una combinación cremosa, intensa y ligeramente salada que potencia todos los sabores del plato.

Cuando se añade sobre los puerros calientes, impregna cada capa con su sabor profundo. Se mezcla con los jugos del puerro asado y con la cremosidad de la burrata, creando una especie de salsa natural llena de matices. Es un sabor que no resulta invasivo, pero sí lo suficientemente presente como para hacerte cerrar los ojos en el primer bocado.

La presentación: un plato que entra por los ojos (y se queda en la memoria)

En esta receta, la presentación es casi tan importante como el sabor. Porque sí, comemos con los ojos, y este plato está diseñado para conquistar desde el primer vistazo.

La clave está en montar el plato con mimo. Primero, se coloca la burrata en el centro, intacta, como una pequeña joya blanca. Al abrirla suavemente, su interior cremoso empieza a desbordarse, creando una base irresistible. Sobre ella, se disponen los puerros asados, tiernos y ligeramente dorados, colocados de forma armoniosa y el jamón.

A continuación, se añade la mantequilla de miso, que se funde con el calor de los ingredientes, aportando brillo y aroma. Y como toque final, los piñones, que añaden un punto crujiente y un matiz tostado que completa el conjunto.

El resultado es un plato elegante, equilibrado y visualmente espectacular. Los colores, las texturas y los contrastes hacen que cada detalle cuente.