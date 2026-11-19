A veces romantizar el otoño empieza con algo tan sencillo como prepararse una bebida caliente

Lavanda y pistacho: la receta de los "latte" más cremosos y virales

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Hay pequeños gestos capaces de cambiar por completo el ritmo de un día. Preparar el café sin prisas, elegir nuestra taza favorita, encender una vela mientras fuera empieza a refrescar o reservar diez minutos para sentarnos sin hacer absolutamente nada. La tendencia de convertir los pequeños caprichos cotidianos en auténticos rituales de bienestar también ha llegado a lo que bebemos y este otoño tiene un protagonista indiscutible: el pumpkin spice latte.

El pumpkin spice latte combina el sabor intenso del café con la suavidad de la leche, la calabaza y una mezcla de especias cálidas que puede incluir canela, jengibre, nuez moscada o clavo. El resultado es cremoso, aromático, ligeramente dulce y tiene esa capacidad de convertir una pausa cualquiera en un momento especial.

Además, no necesitamos salir en busca de una cafetería para disfrutarlo. Preparar una versión casera es sorprendentemente sencillo y permite adaptar las cantidades y el dulzor completamente a nuestro gusto. En apenas cinco minutos y con unos pocos ingredientes podemos tener lista una de las bebidas más asociadas al otoño.

Se ha convertido en la bebida del otoño

El pumpkin spice latte podría definirse como un café con leche llevado directamente al terreno de los sabores otoñales. Su nombre ya nos da bastantes pistas,"pumpkin" significa calabaza y "spice" hace referencia a la mezcla de especias utilizada para aromatizarlo.

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La combinación conocida como pumpkin spice está inspirada en las especias utilizadas tradicionalmente para acompañar preparaciones de calabaza, especialmente dulces. Aunque las mezclas pueden variar, la canela suele ocupar un lugar protagonista junto con otros ingredientes como jengibre, nuez moscada y clavo.

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Curiosamente, cuando hablamos de pumpkin spice no estamos hablando únicamente de calabaza. Son precisamente las especias las que proporcionan ese aroma cálido, dulce y ligeramente intenso que reconocemos inmediatamente.

Cuando esta combinación se incorpora al café aparece el famoso pumpkin spice latte. A una base de espresso o café intenso se añade leche y una preparación de calabaza y especias. Dependiendo de la receta, también puede incorporarse algún endulzante y terminarse con espuma de leche, nata o una pizca extra de canela.

Prepararlo en casa tiene, además, una ventaja importante: podemos decidir exactamente cómo queremos nuestro pumpkin spice latte. Más intenso de café, con mayor cantidad de calabaza, menos dulce, con bebida vegetal o con una buena capa de espuma.

Tres pasos y cinco minutos para preparar la bebida del otoño

Una de las mejores cosas de esta receta es que no exige ninguna habilidad especial. No necesitamos máquinas profesionales, técnicas de barista ni una interminable colección de ingredientes. El concepto es mucho más sencilla, calentar, mezclar y servir.

El primer paso consiste en preparar la parte más aromática de la bebida. La leche se calienta junto con el puré de calabaza y las especias elegidas. La canela resulta prácticamente imprescindible si buscamos ese sabor tan reconocible, mientras que el jengibre, la nuez moscada o una pequeña cantidad de clavo permiten crear una mezcla más compleja. Al calentarse, las especias empiezan a liberar su aroma y la calabaza se integra con la leche. Conviene remover bien para conseguir una preparación homogénea y cremosa.

El segundo paso es preparar el café. Un espresso funciona especialmente bien porque su intensidad permite que siga teniendo protagonismo frente a las especias y la leche. Sin embargo, también podemos utilizar el café que preparemos habitualmente en casa y ajustar la cantidad según nuestras preferencias.

Después solo queda unir ambas preparaciones. Vertemos el café en nuestra taza favorita, añadimos la leche especiada con calabaza y terminamos con un poco de espuma, canela o una pizca adicional de pumpkin spice. Si queremos una versión más golosa, podemos incorporar nata montada; si buscamos algo más sencillo para tomar a diario, basta con dejar que la propia mezcla cremosa sea la protagonista.

Y listo. Tres pasos y aproximadamente cinco minutos separan un café cotidiano de una bebida que parece recién salida de una cafetería.