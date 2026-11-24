La versión más sevillana de una empanada rápida, jugosa y llena de sabor que se ha convertido en una auténtica tentación para cualquier ocasión

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Hay recetas que nacen de la tradición y otras que alcanzan la categoría de imprescindibles gracias al boca a boca. La empanada "Piripi" pertenece a ese segundo grupo. Inspirada en uno de los bocados más populares de Sevilla, esta versión reúne todo lo que se le puede pedir a una receta para triunfar.

Su éxito reside en una combinación de ingredientes sencilla, pero muy bien equilibrada. El contraste entre el lomo de cerdo, el bacon, el queso fundido, el tomate y el alioli consigue un relleno jugoso y lleno de matices que conquista desde el primer bocado. Todo ello envuelto en una masa dorada y crujiente que hace imposible comer solo un trozo.

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Además de su espectacular sabor, esta empanada tiene otra gran ventaja: apenas requiere elaboración. Es perfecta para resolver una comida familiar, llevar a una reunión con amigos, preparar un picnic o disfrutar de una cena informal sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

¿Qué es la empanada "Piripi" y por qué es tan popular en Sevilla?

Hablar del "Piripi" es hablar de uno de esos bocados que forman parte del recetario más querido de Sevilla. Inspirada en el famoso montadito del mismo nombre, esta empanada traslada todos sus sabores característicos a un formato ideal para compartir.

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Su origen está ligado a la cocina más informal, aquella que apuesta por ingredientes sencillos capaces de ofrecer un resultado espectacular. Precisamente esa filosofía ha convertido al Piripi en una receta muy conocida entre quienes disfrutan de la gastronomía sevillana.

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La versión en empanada mantiene intacta esa esencia. Conserva la intensidad del relleno y la combina con una masa dorada que permite disfrutar de todos los ingredientes en cada porción.

Su popularidad también se explica por su enorme versatilidad. Puede servirse caliente, templada o incluso fría, lo que la convierte en una opción perfecta para celebraciones, comidas al aire libre, aperitivos o cenas improvisadas.

Una combinación que nunca falla

El gran secreto del éxito de esta empanada está en su relleno. Cada ingrediente cumple una función concreta y todos juntos consiguen un equilibrio difícil de superar. El lomo de cerdo aporta una carne tierna y muy sabrosa que se convierte en la base de la receta. Su sabor suave permite que el resto de los ingredientes brillen sin perder protagonismo.

El bacon introduce un punto ahumado y una jugosidad extra gracias a la grasa que desprende durante la cocción. Esa intensidad combina a la perfección con el queso fundido, que envuelve todo el relleno y aporta una textura cremosa e irresistible.

El tomate añade frescura y un ligero punto ácido que equilibra la riqueza del bacon y del queso. Por último, el alioli aporta el toque definitivo. Su sabor intenso y ligeramente avainillado convierte cada bocado en una auténtica explosión de sabor y aporta una cremosidad que hace que el relleno resulte aún más jugoso.

La suma de todos estos ingredientes consigue una mezcla sencilla, pero extraordinariamente efectiva. Es precisamente esa combinación la que ha convertido al Piripi en uno de los bocados más reconocibles de la gastronomía sevillana.