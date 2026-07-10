Es una receta elegante, sofisticada y sorprendentemente sencilla que demuestra que, cuando el producto es extraordinario, menos suele ser mucho más.

El guiso que hacían en los barcos: marmitako de atún como mandan los pescadores

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El atún rojo es uno de esos productos que no necesita presentación ni artificios para brillar. Cuando estamos en plena temporada y tenemos la suerte de contar con un producto excepcional, la mejor decisión suele ser la más sencilla, dejar que hable por sí mismo.

Por eso este tartar de atún rojo con crackers de alga es mucho más que una receta. Es una declaración de intenciones. Una forma de disfrutar de uno de los grandes tesoros gastronómicos del mar sin esconder su sabor bajo capas de salsas, especias o aliños excesivos.

La filosofía de este plato es muy simple, respetar el producto. Si el atún es bueno, fresco y está en su mejor momento, da pena enmascararlo con sabores demasiado potentes. Aquí cada ingrediente tiene una función concreta. El atún es el protagonista absoluto. El aliño simplemente acompaña. Y el toque crujiente aporta contraste sin robar protagonismo.

Cada cucharada ofrece frescura, textura y equilibrio. El sabor limpio del atún rojo se mezcla con la cremosidad de la yema, la frescura de la lima y el carácter del aceite de oliva virgen extra. Todo ello acompañado por el contraste irresistible de los crackers de alga y arroz inflado.

Lomo y ventresca: la combinación perfecta para un tartar lleno de matices

Uno de los secretos de esta receta está en la elección de las piezas del atún. En lugar de utilizar únicamente una parte del pescado, se combinan dos cortes con características completamente distintas, el lomo y la ventresca.

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El lomo es probablemente la parte más conocida del atún rojo. Se caracteriza por ser una carne limpia, magra, firme y con una textura muy definida. Su sabor es elegante, delicado y extraordinariamente puro. Gracias a su consistencia aporta estructura al tartar y permite disfrutar plenamente de la textura característica del atún cortado a cuchillo.

La ventresca, en cambio, representa el lado más untuoso y goloso del pescado. Rica en grasa infiltrada, posee una textura melosa que prácticamente se deshace en la boca. Su sabor es más intenso, más profundo y tremendamente seductor para quienes disfrutan de los pescados grasos.

Por separado, ambas piezas son magníficas. Pero juntas alcanzan un equilibrio excepcional.

El corte y la textura: las claves que marcan la diferencia en un gran tartar

Preparar un buen tartar parece sencillo, pero detrás de su aparente simplicidad se esconden numerosos detalles técnicos que determinan el resultado final.

Uno de los más importantes es el corte. El atún debe cortarse siempre a cuchillo. Nunca triturarse ni procesarse mecánicamente. La diferencia puede parecer pequeña, pero es enorme en boca. Cuando se corta a cuchillo, las fibras del pescado permanecen intactas y cada pequeño cubo conserva su estructura natural. Esto permite disfrutar de una textura firme, jugosa y elegante que se percibe claramente en cada bocado.

Otro aspecto fundamental es la temperatura. El atún debe mantenerse siempre muy frío durante todo el proceso de elaboración. Desde el momento en que se corta hasta que llega a la mesa, debe conservarse refrigerado para mantener intactas sus propiedades. La baja temperatura ayuda a preservar su brillo natural, su firmeza y esa textura aterciopelada que caracteriza a un buen tartar.

También resulta fundamental aliñarlo en el último momento. Si se deja demasiado tiempo en contacto con ingredientes ácidos como la lima, el pescado comienza a modificarse y pierde parte de sus características originales.

Un aliño minimalista donde menos es más

En muchas recetas de tartar, el aliño termina convirtiéndose en el protagonista. Salsas intensas, mezclas excesivamente condimentadas o ingredientes invasivos pueden acabar ocultando por completo la esencia del pescado. Esta receta apuesta justamente, por lo contrario. Aquí el aliño está diseñado para acompañar y potenciar, nunca para dominar.

La base comienza con un buen aceite de oliva virgen extra. Su suavidad aporta brillo y ayuda a integrar todos los sabores sin alterar la personalidad del atún. La sal actúa como potenciador natural, resaltando los matices del pescado y equilibrando el conjunto. La pimienta negra recién molida introduce un punto aromático sutil que aporta profundidad sin resultar agresivo.

El zumo de lima añade frescura y una ligera acidez que limpia el paladar y realza la riqueza natural de la ventresca. La yema de huevo aporta una dimensión completamente distinta. Su textura cremosa envuelve los dados de atún y crea una sensación sedosa que multiplica la jugosidad de cada bocado.

El toque crujiente

Y finalmente llega el elemento que transforma la experiencia los crackers elaborados con alga frita y arroz inflado que aportan textura, ligereza y un delicado recuerdo marino que conecta perfectamente con el sabor del atún. Su presencia crea contraste y añade una dimensión adicional al plato.

Cada cucharada combina la suavidad del pescado, la cremosidad del aliño y el crujiente de los crackers en una armonía perfecta.

Porque en un gran tartar no se trata de añadir más ingredientes. Se trata de elegir los adecuados y permitir que cada uno ocupe exactamente el lugar que le corresponde