El açaí bowl, con su llamativo color púrpura brillante, es uno de esos platos que han logrado su gran popularidad haciéndose virales en Instagram y que han conquistado a las influencers y celebrities como Meghan Markle. Si solo se tratara de un fenómeno visual, no estaríamos hablado de él, pero es que además de ser un espectáculo para la vista, ha conquistado el paladar de los foodies más exigentes. ¿Aún no lo has probado? Toma nota de dónde comer los mejores ‘açai bowls’ de Madrid.