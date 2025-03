La comida italiana es una de las más famosas del mundo y, la verdad, es difícil encontrar a alguien que no disfrute con un buen plato de pasta o con una deliciosa pizza. Si eres celíaco o intolerante al gluten, puede que te parezca un desafío encontrar un restaurante en el que poder comer una carbonara o una focaccia sin riesgos y de calidad. Pero lo cierto es cada vez hay más oferta gastronómica adaptada a diferentes necesidades dietéticas y eso incluye restaurantes italianos gluten free en los que saborear la mejor pasta . ¡No te los pierdas!

Cuando decidieron adaptar su carta y elaborar una sin gluten 100%, reformaron su cocina y la dividieron en dos, completamente separadas, para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Su pasta es de elaboración casera y no faltan los postres, el pan y las cervezas sin gluten.

La apuesta de Pizza Natura es crear un espacio libre de gluten, con opciones 100%veganas e ingredientes ecológicos. En su carta no tienen cabida los procesados, los conservantes artificiales o los azúcares añadidos. Las bases de sus pizzas se elaboran con maíz y quinoa, con tan buena mano que el sabor no difiere de la base de pizza tradicional. Además, no puedes dejar de probar sus espaguetis de calabacín con salsa boloñesa o su lasaña de berenjena.