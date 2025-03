La cocina emocional de Susi Díaz en ‘La Finca’ (Elche, Alicante) , con más de 40 años de profesión, ha sido muy aplaudida: “Hacer un plato con el recuerdo es más importante que pensar en el futuro. Hay una receta de mi abuela que me hacía feliz , un escabeche de caballa, y le he dado vueltas para ponerlo al día con la técnica y el control de los tiempos de hoy, respetando el producto al máximo para que salga en plenitud a la mesa y solo con el aroma despierte al comensal”.

Pedro Sánchez, de ‘Bagá’ (Jaén), es uno de los cocineros más alabados por sus colegas, que van en peregrinación hasta su restaurante para probar una de las cocinas más inclasificable y magnética del panorama gastro. “Pienso más en lo que me va pidiendo el producto que en el plato, y lo trato de visualizar como si no lo conociera, sin prejuicios, para poder tratarlo de otra manera. Para mí, el sabor no lo es todo; en unos platos busco texturas, en otros, sensaciones o sólo la acidez, la sal o el azúcar, al margen de lo demás”.