Con Café de París La Baguette llega el nuevo bocadillo que se elabora con una baguette crujiente que viene rellena de un espectacular entrecot de vaca finamente fileteado con sus patatas fritas peladas y cortadas a mano y, como no, la salsa Café de París. Este espectacular bocadillo está disponible únicamente para llevar o para pedir a domicilio a través de Glovo.

Hace una década que ese entrecot y esa salsa llegaron a Madrid en forma de bistró parisino, donde se prepara el menú Café de París por 29 euros, una salsa que viene ya preparada en envases desde Suiza para no delatar la receta. Ahora, aunque sea de forma limitada, ese espectacular plato también puede disfrutarse en forma de bocadillo para poder comértelo cuando quieras.

Pese a la llegada de la versión take away, lo cierto es que el entrecot de Café de París ya era bastante popular entre los famosos, ya que C Tangana, José Coronado, Paco León, Marcelo, Victoria Federica o María Pombo son algunas celebridades que recurrentemente han pasado por algunos de sus tres locales a degustar su entrecot en salsa secreta con las patatas fritas crujientes.