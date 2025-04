Desde Málaga o Sevilla hasta León o Valladolid, pasando, cómo, no por Madrid. Estos son algunos de los restaurantes donde siempre vas a triunfar

Los restaurantes Bib Gourmand son aquellos en los que, según la Guía Michelin, vas a poder comer un entrante, un principal y un postre por menos de 35 euros

Los menús del día de tres chefs con Sol Repsol que no te puedes perder: a partir de 14,50 euros

Si aún no has decidido dónde viajar esta Semana Santa o no sabes dónde comer en tu destino te recomendamos que esperes a ver el listado de restaurantes que encontrarás más abajo antes de tomar una decisión. Porque, aunque no debería ser lo más importante a la hora de tener que elegir tu destino para estos días de abril, a todos nos gusta sentir ese 'gustirrinín' que se te queda cuando has acertado con la comida o la cena estando fuera de tu zona de confort. ¿Verdad que sí?

Y aunque nos encantaría poder proponerte opciones en ciudades que viven con mucha devoción estas fechas, como Zamora, Orihuela, Salamanca o Toledo, lo cierto es que en ninguna de ellas hemos encontrado restaurantes que hayan sido condecorados con el reconocimiento de Bib Gourmand de la guía Michelin. Lo que no quita que en todas ellas puedas encontrar sitios donde comer francamente bien y sin necesidad de tener que rascarte el bolsillo más de la cuenta.

Porque justamente de eso se trata, de que estos días —tan indicados para una escapada— puedas visitar buenos restaurantes, a ser posible en la mejor compañía, donde comer muy rico y a buen precio. Como mínimo deberías poder disfrutar en todos los que te traemos a continuación de un aperitivo, un plato principal y un postre sin sobrepasar los 35 euros. ¡Seguro que en esta ocasión os vais a pelear por pagar la cuenta!

La Cosmo (Málaga)

Con la apertura de La Cosmo, el chef Dani Carnero (1 estrella Michelin en Kaleja) ha conseguido acercar la tradición malagueña y los sabores marineros a todo tipo de públicos. En este céntrico local, al igual que ya pasaba en La Cosmopolita, lo que vas a encontrar es una oda al producto que se expresa a través de platos reconocibles e ingredientes que a todos nos resultan comunes.

Hablamos de gilda, ensaladilla, gamba blanca o calamar. Pero también de ostras, guisantes del Maresme, un steak tartar súper original o un sorprendente magret de pato. Tú decides si quieres ir más en formato picoteo con los amigos o el plan es darse un homenaje con todas las de la ley. La única condición para decidirte o no a atravesar sus puertas es que vayas con ganas de comer y de pasarlo bien. En ambas cosas son expertos estos malagueños tan respetados fuera de su tierra.

Calle Císter, 11

Cocina con Mimo (León)

Buenos sitios donde devorar la mejor cocina leonesa hay muchos en esta ciudad, pero si buscas algo diferente, a la par que accesible, deberías darle una oportunidad a este concepto en el que Javi y Ángela apuestan por la vanguardia. El chef, antes de lanzarse con esta aventura junto a su pareja (en sala), se hizo un nombre en León tras pasar por casas reconocidas como LAV o Marcela Brasa y Vinos (ambos del grupo By Vamuca).

Y no se puede decir que le esté yendo nada mal con Cocina con Mimo, ya que en solo dos años ha conseguido hacerse con 1 Sol Repsol, un reconocimiento que a muchos les lleva mucho más tiempo obtener (o no lo consiguen nunca). Su cocina, con guiños a Italia, Perú, México o Francia, es viajera y divertida a partes iguales. Y lo mejor de todo es que la vas a saborear por igual en su terraza, en la barra –con aire desenfadado– o en el comedor del piso superior. En este último espacio es donde te esperan sus menús degustación, pero ten en cuenta que en este caso la experiencia sería a partir de 39 euros. ¡Para que luego no te quejes!

Calle La Rúa, 33

Sobretablas (Sevilla)

La capital de Andalucía siempre ha tenido un color especial, sobre todo desde que llegó la chef Camila Ferraro para abrir las puertas de este restaurante mágico que también ha sido premiado con un Sol Repsol. De la sala y las labores de sumillería se encarga su pareja, Robert Tetas, a quien conoció trabajando en El Celler de Can Roca. Y juntos han conseguido que Sobretablas sea uno de los lugares a tener muy en cuenta por los gastronómos en la ciudad.

Aquí manda una cocina andaluza renovada que da mucha importancia a los ingredientes de proximidad y que enamora a los que saben apreciar los fondos bien trabajados y las largas elaboraciones. Tampoco hay que pasar por alto que se encuentra en un marco incomparable y que su bodega hará las delicias de los amantes de los vinos generosos, ya que cuenta con una selección única de etiquetas del marco de Jerez entre las más de 750 referencias de vinos nacionales e internacionales de su carta líquida.

Calle Colombia, 7

Lalola de Javi Abascal (Sevilla)

La persona detrás del otro place to be que nadie debería perderse en Sevilla es Javi Abascal (por si no te había quedado claro). Un enamorado de la tradición y el chup-chup que basa su propuesta en el producto ibérico, que le llega principalmente de la sierra de Huelva. Fue allí, durante su etapa en Los Marines, donde comenzó su idilio con la casquería y el cerdo.

Reconocida además con 1 Sol Repsol, su cocina desprende autenticidad y honestidad. Basta entregarse a las bondades del meloso de manitas y bogavante, el lagartito ibérico en papillote y callos de bacalao en jugo de menudo o su carne de caza para comprobar que Lalola no es un restaurante del montón. Aquí hay se respira algo especial, y no lo decimos solo porque se ubica en pleno casco histórico sevillano, dentro de un edifico del siglo XVIII.

Calle Marco Sancho, 1

La Cocina de Manuel (Valladolid)

Manuel Soler solo trabaja con productores y agricultores locales en este bistró con dos espacios independientes que te va a recomendar cualquier aficionado al buen comer en Valladolid. En sus platos no vas a encontrar fuegos artificiales, pero sí mucho sabor y, sobre todo, mucho respeto a la materia prima. Esto es algo que viene ocurriendo desde su apertura, y que se mantiene en su nueva ubicación, en las proximidades de la Plaza de Toros.

Más allá de los fogones, que se ocupan de actualizar esa cocina tradicional que todos tenemos grabada en la retina, en La Cocina de Manuel te encontrarás una sala muy bien atendida por Esther Ovejero. Y esto sin duda es algo que, junto a la generosidad de sus raciones, redondean la experiencia. Una recomendación antes de que sea demasiado tarde: reserva con bastante antelación porque suele estar muy concurrido.

Calle Álvarez Taladriz, 4

Varra (Madrid)

La capital es el destino favorito de muchos españoles en cualquier momento del año, y la Semana Santa no va a ser menos. Y qué mejor plan para antes o después de deleitarse con unas procesiones por el centro que acercarse a descubrir lo que Joaquín Sánchez y Jorge Velasco crearon hace apenas un año. Desde entonces, Varra es uno de los restaurantes más codiciados de Madrid, algo que está totalmente justificado por la calidad de su cocina.

Tanto en el comedor de la planta de arriba como en la zona de bar (bautizada Varra Fina) ofrecen una propuesta de base tradicional en la que los fondos bien reducidos y las salsas, junto al mejor producto de temporada, acaparan buena parte de los focos. Los otros dos grandes atractivos son el ambiente del local y una carta de vinos que no vas a encontrar en muchos otros restaurantes de la capital con un ticket medio similar.

Calle de Hermosilla, 7

Treze (Madrid)

La casa del chef Saúl Sanz (un Sol Repsol) es una de las imperdibles del barrio de Salamanca, y no nos referimos a que es obligatorio visitarla en temporada de caza, que ya es sabido que es su especialidad. En realidad aquí se bordan todo tipo de elaboraciones, desde guisos como el de morro de ternera sobre manitas de cerdo, que fascinará al amante de los callos, hasta escabeches impecables que se acompañan de carnes como la de conejo, faisán o codorniz (dependiendo de la temporada).

Tanto la barra de la entrada como el comedor del fondo son espacios que han sido diseñados para el disfrute máximo. No te vayas sin probar su famoso pichón asado con gyozas y portobello al oloroso, que es ya un clásico de la carta de Treze. Del resto se encargan, además de un servicio de diez, una cuidada selección de vinos de Jerez y antiguas añadas de Rioja con las que seguro vas a gozar.

Calle del General Pardiñas, 34

Tres Por Cuatro (Madrid)

Desde que el chef Álex Marugán decidió poner punto y final a su etapa dentro del Mercado de Torrijos, que hoy es un gimnasio de súper lujo, su propuesta no ha hecho más que crecer (en todos los sentidos). Aun así, optó por mantener en su nueva ubicación el nombre de Tres Por Cuatro, que hacía referencia al limitado espacio de aquel puesto de mercado que tanta gloria le dio a él (y tanto placer a nosotros).

Hoy se sigue comiendo de maravilla en este templo de la fusión controlada donde unos callos castizos o unas croquetas de sobresaliente comparten carta con platos como el aguachile de vieira, la adictiva molleja de ternera a la brasa o la corvina salvaje en salsa de seco peruano. Si es la primera vez que vas, no te compliques, pregunta por ‘Los de siempre’ y déjate llevar. Es así como se refieren a sus hits más aclamados.

Calle de Montesa, 9