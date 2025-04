La torrija fit a la que rendirse esta Semana Santa

La torrija es uno de los postres más antiguos que hay sobre la faz de la tierra. Un dulce que no es más que una rebanada de pan dura que es empapada en leche, almíbar o vino y, tras ser rebozada en huevo, se fríe en aceite y aporta un placer angelical. No fue hasta el siglo XV cuando aparecen las primeras torrijas tal y como las conocemos ahora, con leche y huevo. Según cuentan los escritos, cerca del año 1600 la receta era utilizada para aliviar a las parturientas al dar a luz y a favorecer su recuperación postparto. Su asociación con la Cuaresma y la Semana Santa vino tiempo después, aunque se desconoce exactamente su relación. Los expertos piensan que se debía a la necesidad de aprovechar el pan sobrante durante el tiempo en que no se podía comer carne. También a la capacidad de este alimento para llenar el estómago sin ofender las creencias.