El sándwich mixto levanta pasiones entre los foodies, pero no cualquiera vale

Algunos bares y restaurantes se han especializado en ellos para ofrecer los mejores mixtos

En estos bares españoles le ponen todo el arte y ocupa un lugar destacado en la carta

La tendencias gourmet nos apasionan y estimulan nuestro paladar con propuestas que nos deleitan y sorprenden. Sin embargo, hay platos aparentemente sencillos que no pasan de moda con los años porque son, sencillamente, perfectos. Es el caso del sándwich mixto o bikini, por el que muchos (nos incluimos en ese grupo) sienten una absoluta devoción. Los ingredientes no pueden ser más básicos: pan de molde, queso, jamón cocido y mantequilla. Pero tienen que ser de calidad y combinarse con el buen hacer de los que más saben. En estos bares españoles el sándwich mixto se prepara con mucho arte, así que toma nota si eres fan de este bocata. Y si no lo eres, también, porque puede que al probarlos cambies de opinión.

Melo’s Bar (Madrid)

En Madrid abundan los bares de toda la vida en los que en fácil encontrarte con un sándwich mixto para chuparte los dedos, junto a locales más modernos que lo han incluido en su carta y que lo sirven con mimo y acierto. Elegir uno solo es complicado, así que quizás hay que seguir alabando el del Melo's, porque su fama sigue intacta a pesar del cambio de dueños y porque las colas para tomar su famosa 'zapatilla' son parte de la historia gastro madrileña de las últimas décadas. Tan madrileño como un buen cocido, más que un sándwich es una hogaza de pan gallego con la que pueden comer hasta tres personas (mide 30 centímetros), con un relleno de lacón cortado a cuchillo y queso tetilla gallego o Arzúa-Ulloa. Luego un poco de mantequilla y a la plancha hasta que quede perfecto. Ahora cuentan con un nuevo local en la zona de Moncloa.

Calle del Ave María, 44 / Calle Andrés Mellado 16 (Madrid).

Emporio de los Sándwiches (A Coruña)

El nombre del local es toda una declaración de intenciones. Desde 1971 los coruñeses y visitantes se detienen a saborear los sándwiches más famosos de la zona. El mixto está a la cabeza, pero no es el único, así que abre tu mente y déjate seducir por el Chivito o el de mortadela ahumada con jalapeños. Saben lo que se hacen hasta el punto de no haber tenido que cambiar el cartel en décadas, y no hay duda de que uno de sus puntos fuertes es elaborar sus famosos sándwiches con el pan casero que preparan cada día, logrando que sean inimitables

Praza Comercio, 17 (A Coruña).

Bar Nerva (Málaga)

El Nerva lleva más de 30 años de actividad en Málaga, ofreciendo comida tradicional y con un sándwich mixto hecho con mimo, profesionalidad y productos de calidad. Así que su prestigio es más que merecido. Atención al listado de ingredientes: pan de molde brioche de la marca malagueña Berlys, queso de barra manchego y jamón cocido Aulet Oro de Ley. Eso sí, tienen claro que el ingrediente estrella en la mantequilla asturiana Imperial. Luego llega el momento crucial de poner todo en la plancha, y ahí viene el arte de conseguir que quede en su punto exacto para disfrutarlo desde el primer mordisco.

Calle Cristo de la Epidemia, 55 (Málaga).

La Bikineria (Barcelona)

Aquí no hay lugar a equívocos. La Bikineria surgió para ofrecer el sándwich mixto de toda la vida y alguna otra variedad en el Mercat del Ninot de la ciudad condal. Con el chef Joan Gurguí al frente, en solo cinco años este templo del bikini ha tenido que expandirse con otros dos locales y ampliar su carta. Su peculiaridad es que el pan va sin corteza, algo que puede no convencer a los más puristas, pero que no le ha impedido hacerse con una legión de fieles que acuden cada día a tomar el mixto recién hecho. O a llevárselo a casa. Y es que otro de los aciertos es que puedes comprarlos sin pasar por la plancha para darle el toque final en tu cocina.

Calle de Muntaner, 568/ Paseo de St. Joan, 60/ Avenida Diagonal, 617 (Barcelona).

Filo (Sevilla)

Se definen como “la sandwichería más pija de Sevilla” y lo hacen con orgullo. Se toman muy en serio su objetivo de hacer del sándwich un plato cool, moderno y delicioso que completan con una carta que acompaña esa idea. Un equilibro divino entre platos saludables, pero 100% apetitosos que les han llevado a ser uno de los locales de referencia junto a la Giralda. Pertenece al grupo Ovejas Negras y han hecho del sándwich mixto uno de los imprescindibles de su cocina desde la hora del desayuno. Para acompañarlo, la tendencia que marcan los clientes es que sea con un zumo prensado en frío de diferentes combinaciones de frutas.

Calle Hernando Colón, 10 y 19 (Sevilla).