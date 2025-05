Daniel Brito Madrid, 20 MAY 2025 - 11:13h.

Restaurantes como los da Dabiz Muñoz, Pedro Sánchez o Quique Dacosta se encuentran liderando la lista de mejores restaurantes de Europa

Pedro Sánchez, el nuevo chef 3 soles: "Para emocionar a cuatro personas en cocina tienes que enfadar a otras cuatro"

La guía Opinionated About Dining (OAD) 2025 ya ha hecho pública su lista de este año con los mejores restaurantes de Europa que, un año más lidera Alchemist, el local danés ubicado en Copenhague que lidera el chef Rasmus Munk. No es de extrañar, solo entrar en el restaurante ya es toda una experiencia, pero en este caso no venimos a hablar de él sino de los 13 restaurantes españoles que se encuentran entre los 50 mejores de Europa en una lista de más de 600.

La OAD fue creada por el neoyorquino Steve Plotnicki con la idea de hacer un ranking alternativo a otras listas como la Guía Michelin. Empezó en 2003 como un blog, pero en 2007 hizo partícipes a sus seguidores en la recomendación de restaurantes, aunque en 2013 se creó la primera lista dividida en regiones. ¿Cómo funciona? Por encuesta, sin tener que ser un experto gastronómico, solo haber vivido la experiencia en el local que se va a puntuar.

La lista completa de 2025 la conforman 673 restaurantes de toda Europa que lidera Alchemist, de Rasmus Munk en Copenhague; el Restaurante Frantzén de Björn Frantzén en Estocolmo; y JAN de Jan Hartwig en Múnich. Y te preguntarás, ¿hay representación española? Sí, y solo en los 50 primeros puestos de la lista se encuentran 13 restaurantes españoles.

Bagá, de Pedro Sánchez (4)

Pedro Sánchez se queda a las puertas del top 3 con un cuarto puesto en la lista tras haber recogido hace unas semanas sus tres Soles Repsol para Bagá (Reja de la Capilla, 3. Jaén). El chef ha conseguido crear un alto nivel de cocina con el mayor minimalismo, aprovechando el producto y en una pequeña cocina que, pese a sus limitaciones, es capaz de otorgar una experiencia inigualable a los ocho comensales para los que tiene capacidad.

DiverXO, de Dabiz Muñoz (6)

El chef madrileño ha conseguido el sexto puesto de la lista con su cocina rebelde y vanguardista en DiverXO (Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding. Calle del Padre Damián, 23. Madrid) donde la creatividad de su cabeza siempre está ideando nuevos platos para hacer de la experiencia de sus comensales algo único.

Asador Etxebarri de Víctor Arguinzoniz (7)

El restaurante vasco (Plaza San Juan, 1. Axpe, Bizkaia) se encuentra un año más entre uno de los mejores de España, de Europa y del mundo, una parada obligatoria para todo aquel que sea amante de la brasa gracias a Arguinzoniz, que ha logrado introducir la parrilla en la alta cocina y una oferta gastronómica única.

Desde 1911, de Diego Murciego (16)

Se encuentra en Madrid (Vivero, 3), pero este restaurante está completamente ligado al mar, al legado familiar de las pescaderías coruñesas y a las generaciones de pescaderos que lograron que a la capital de España llegase el marisco y el pescado fresco. Un lugar en el que el sabor del mar está completamente impregnado en cada uno de sus platos.

Disfrutar, de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (17)

Los tres chefs llevan más de una década haciendo de Disfrutar (Villarroel, 163. Barcelona) uno de los mejores restaurantes del mundo con una cocina vanguardista que no se olvida de su origen y base mediterránea, con respeto al producto, pero sin dejar de arriesgar y atreverse con elaboraciones nuevas.

Azurmendi, de Eneko Atxa (19)

Eneko Atxa ha hecho del restaurante Azurmendi (Barrio Legina, s/n. Larrabetzu, Bizkaia) un lugar donde unir tradición y vanguardia en la cocina sin olvidarse de la sostenibilidad y siempre pendiente de la estacionalidad de los productos para ofrecer lo mejor a sus comensales.

Restaurante Quique Dacosta, de Quique Dacosta (26)

Quique Dacosta se renueva cada año en su restaurante (calle Rascassa, 1. Dénia) porque entiende la gastronomía como un arte, como una forma de expresión y de lenguaje que plasma con su propuesta gastronómica y la experiencia sensorial que ofrece a los comensales que se atreven a sentarse a su mesa.

Ca l’Enric, de Jordi Juncà (30)

Nació en 1882 como un hostal y en los años 60 ya se servían algunos platos, cazuelas y brasa (carretera de Camprodon, s/n, Nacional 260, km 91. Vall de Bianya, Girona). La tradición catalana sigue estando plasmada en su oferta gastronómica junto con la historia que envuelve sus paredes.

Casa Marcial, de Nacho Manzano (31)

Hace solo unos meses Casa Marcial (calle La Salgar, s/n. Arriondas, Parres, Asturias) se convertía en el nuevo restaurante español con tres estrellas Michelin. Un restaurante familiar capitaneado por Nacho Manzano donde no han querido perder su esencia en sus más de 30 años de historia, pero tampoco han frenado su creatividad, lo que los ha elevado al olimpo gastronómico.

Osa, de Jorge Muñoz y Sara Peral (33)

Solo llevan unos pocos años abiertos, pero los dos chefs han logrado construir uno de los restaurantes más interesantes de Madrid (calle de la Ribera del Manzanares, 123). Unos platos minimalistas, prácticamente desnudos, en los que quieren que el producto sea el protagonista, sin grandes florituras (aparentemente).

Culler de Pau, de Javier Oleros (34)

En el restaurante (Lugar Reboredo, 73. O Grove, Pontevedra) tienen claro que lo que pretenden con su cocina es que todos los comensales capten su territorio, que lo que se sirve está presente en el entorno y que su gastronomía se basa principalmente en la proximidad.

Cocina Hermanos Torres, de Sergio y Javier Torres (35)

Con más de 30 años de carrera culinaria, los hermanos Torres (calle Taquigraf Serra, 20. Barcelona) se han convertido en una de las grandes referencias gastronómicas de nuestro país no solo por su buen hacer entre fogones, sus tres estrellas Michelin los avalan, sino por la cercanía con la que llevan la alta cocina al comensal.

Els Casals, de Oriol Rovira (39)

Se trata de un restaurante (Els Casals, s/n. Sagás, Barcelona) que ofrece cocina de terruño, donde la mayor parte de los productos que usan en la cocina provienen de la misma finca o de zonas cercanas, lo que hace que su propuesta esté marcada por la temporalidad y el respeto a los productos.