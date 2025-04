Sus platos, además de ser únicos porque emplea muy pocos ingredientes , no nace especialmente de la tradición. Al contrario, él mismo nos reconoce que no se basa en ningún recetario tradicional y que tampoco intenta reinterpretar nada tradicional, “aún estando en una tierra como es Jaén. Pero siempre vamos por caminos que ya existen y que ya han sido andados. Todo se basa en un respeto hacia nosotros mismos, el producto y la cocina” .

Los platos de su carta son, a priori, sencillos si tenemos en cuenta que no llevan más de un par de ingredientes. Cada una de sus recetas nace en su mente al pensar “en el producto, no en el plato . Pienso en algún producto concreto o en uno muy cotidiano que quizá no forma parte de la alta cocina, como puede ser la pera o el alga nori”.

Pedro Sánchez sabe que en su cocina no puede hacer de todo, por eso lo primero que hace es pasar unos filtros de cosas que no son viables, bien “por falta de manos, de tiempo, de posibilidades”. Entre esas limitaciones está que no pueden freír en sus cocinas, tampoco asar en parrilla porque no les cabe. “Al final todo es adaptarse y ser conscientes de dóndes estás. El espacio nos estruja la mente, por eso Bagá es tan diferente”, admite.