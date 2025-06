Cristina Soria 13 JUN 2025 - 16:10h.

Lisboa es uno de los destinos de moda, no solo pero sus paisajes, también por su gastronomía

Sin duda es una ciudad que merece la pena recorrer y luego degustar su comida, aunque no todo es bacalao

Lisboa es el destino de moda. Así lo muestran los datos que afirman como la tendencia de la capital portuguesa es enlazar un récord tras otro en el número de turistas que la visitan. Atraídos por la magia de sus calles, que parecen haber quedado detenidas en el tiempo, por su colorido y, cómo no, por su gastronomía, los visitantes inundan la ciudad de Pessoa. Tanto si ya conoces Lisboa, como si estás planificando un viaje para descubrirla, aquí tienes la guía definitiva para deleitarte con su cocina, que es mucho más que bacalao y pasteles de Belém (que damos por hecho que vas probar).

A Taberna da Rua das Flores

Nuestra primera recomendación rebosa encanto por los cuatro costados. En el 103 de la Rua das Flores encontrarás la entrada a una modesta mercería que, en realidad, es una pequeña taberna en la que disfrutar de las delicias de la cocina portuguesa más popular. Anclada en el tiempo, el local ofrece taburetes y mesas de madera en las que disfrutar de un menú que elegirás de una pizarra que te acercará el camarero. La carta varía constantemente según el producto de temporada, pero no falta el bacalao (que sabemos que lo vas a pedir), el atún o las huevas de merluza que secan allí mismo. Y sin olvidarnos de unos postres que quitan el sentido. Se come tan bien que la cola para pillar mesa no falta en su día a día (imposible reservar).

Rua das Flores, 103

O Trigueirinho

Este pequeño restaurante familiar es una parada obligatoria para disfrutar de la auténtica cocina portuguesa, hecha como en casa, y a un precio más que razonable. Te recomendamos que pruebes las sardinas en escabeche, o que te lances de cabeza al pulpo o el salmón. Y lo dicho, si la cosa va de bacalao, sirven el clásico a la portuguesa. En cualquier caso, deja un hueco para el postre, porque lo vas a necesitar. Eso sí, reserva porque es un local pequeño y sabemos que no quieres quedarte sin mesa.

Largo Trigueiros, 17.

Tasca do Jaime

No debes dejar pasar la ocasión de comer en Lisboa mientras escuchas cantar fado. Esto es posible en algunos locales del precioso barrio de Alfama, como la Tasca do Jaime. La comida es riquísima y, si no hay sitio o solo quieres picotear, puedes quedarte en la barra mientras escuchas cantar. Se trata de un local familiar con todo su encanto, y si te animas a poner un pie en él, te aseguramos que no te vas a arrepentir.

Rua de São Pedro, 40

Augusto Lisboa

También en el barrio de Alfama, Augusto Lisboa es un restaurante ideal para comer en Lisboa, desayunar o tomar el brunch. Abierto desde primera hora de la mañana, cierra sus puertas después de las comidas. El ambiente y el local son deliciosos, como la comida, que en su breve carta cuenta con una “degustación portuguesa”, que ofrece una mezcla de los mejores quesos y curados de Portugal y jamón, servido con mermelada de calabaza casera. Además de la excelente ubicación y de lo rica que está la comida, sus precios son muy baratos.

Rua Santa Marinha, 26