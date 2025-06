Los 7 mejores chiringuitos de España para este verano 2025

Inés Gutiérrez 23 JUN 2025 - 11:00h.

Tras un agotador día de descanso y planes, nada mejor que recuperar fuerzas en uno de estos chiringuitos

Las 7 terrazas más bonitas de Madrid para disfrutar este verano 2025

Compartir







Sentarse en un chiringuito a disfrutar de una bebida refrescante mientras un poco de viento mueve tu cabello y refresca el ambiente puede ser una de las mejores sensaciones durante los meses de más calor. No existe ninguna norma que nos diga qué debemos pedir, cuánto tiempo podemos estar ahí o si tenemos que estar solos o acompañados, solo es un instante de relajación total, normalmente acompañado por unas buenas risas, que ya ayuda a que el día parezca más ligero.

En general, esta es una sensación que experimentamos especialmente durante las vacaciones, sobre todo aquellas personas que aprovechan esos días libres para viajar cerca de la costa, que es donde suelen encontrarse los chiringuitos, aunque no exista una norma como tal que impida que estén en cualquier otro lugar. Parece evidente que los chiringuitos pertenecen a los lugares de costa y que la arena es un imprescindible, como también lo es poder escuchar el arrullo del mar… siempre y cuando el momento lo permita.

PUEDE INTERESARTE Las 5 mejores catas de cerveza en Madrid

No es raro que estos chiringuitos estén más pensados para disfrutar de un momento de ocio, con música, risas y algunos gritos, aunque no es la única manera de disfrutarlos. También pueden ser el lugar ideal para desconectar y aprovechar esa calma que acompaña al final del día, esos momentos de introspección que pueden tenerse mientras se observa cómo avanza el atardecer. Sea cual fuere el motivo que nos lleva a sentarnos en un chiringuito, comer y beber bien parece un requisito imprescindible, casi tanto como pasar un buen rato.

Hay lugares en los que no es nada sencillo encontrar ese establecimiento en el que poder sentarse a tomar algo fresquito después de un agotador día de playa, en el que se ha pasado tanto rato tomando el sol como saltando olas. En otros sitios el problema es decidirse ante la amplia oferta, no se pueden probar todos los chiringuitos (¿o sí?) y pasar un buen rato es imprescindible para no perder la sonrisa en esos días que se pasan junto al mar.

Hay tantos donde escoger, que lo mejor es dejarse aconsejar, ya sea por la gente de la zona o por artículos como este, donde se destacan unos pocos lugares donde es poco probable pasar un mal rato. También es bueno confiar en el propio instinto.

Los mejores chiringuitos de España para este verano 2025

Los Manueles (Torremolinos). A lo largo del tiempo, es importante saber adaptarse y de eso este chiringuito es un gran ejemplo, hasta llegar a convertirse en un imprescindible. Arroces, marisco, pescaitos fritos o carnes a la brasa son algunas de sus especialidades. Bico Beach (Sanxenxo). Con vistas a la isa de Oms, este chiringuito se ha ganado su puesto entre los mejores a pulso y no solo por el lugar en el que está ubicado. Su cuidada cocina, su ambiente ligero y distendido y sus cócteles son solo una pequeña muestra de todo lo que tiene para ofrecer. Beso Beach (Formentera). En el parque natural de Ses Salines, rodeado de aguas cristalinas y arena fina, está este chiringuito, donde se puede disfrutar de una oferta culinaria única. Productos de cercanía que se convierten en la materia prima con la que elaborar sus platos, mezcla de la gastronomía vasca y mediterránea. Xiringuito Escribà (Barcelona). Los amantes de los arroces seguro que quieren asegurarse de tener una mesa en este chiringuito, que promete a sus clientes poder disfrutar de un excelente menú, que esté a la altura de las vistas que ofrece porque tiene el mar justo enfrente. Toc Al Mar (Begur). Una estupenda manera de disfrutar de la belleza de la cala en la que hemos pasado un buen rato, es poder verla desde el chiringuito en el que llenar el estómago y tomar un refrigerio. En Toc al Mar nos proponen hacerlo mientras se disfruta de lo mejor del mar, “Solo pescado salvaje procedente de las barcas de los pescadores de la zona”, según recogen en su página web. Pescados variados y también mariscos, como las langostas rojas del Cabo de Begur o las gambas de Palamós recién pescadas. Chiringuito El Puntal Tricio (Cantabria). En la playa del Puntal está este chiringuito, cuya oferta gastronómica ayuda a poder convertir esta escapada en algo único. “Entre nuestros platos estrella se encuentran las alcachofas con foie, el carpaccio de gambas, los percebes, y las albóndigas de bonito”, presumen en su web, donde también anuncian sus carnes de Cantabria y sus variadas tapas y raciones. Be Papagayo (Lazarote). Ubicado en la playa del mismo nombre, su entorno es clave para potenciarlo, ya que la belleza del lugar no es cualquier cosa, como tampoco lo es la gastronomía canaria con la que seduce al visitante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estupendas opciones que sirven para disfrutar de las visas y la gastronomía a partes iguales y sentir que estamos aprovechando al máximo nuestros días de descanso.