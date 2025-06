Jesús Rojas 25 JUN 2025 - 08:00h.

El reconocido pastelero y chocolatero Oriol Balaguer recibe la temporada estival con su primera edición limitada de bombones de verano

Otras novedades veraniegas de La Duquesita son las trufas, disponibles también en versión heladas, y una selección de postres con sabores frescos y veraniegos

Son muchos los motivos que hacen que sea prácticamente imposible conseguir una mesa en La Duquesita, pastelería fundada en 1914 que tras ser regentada por tres generaciones de la familia Santamaría terminó cayendo en las manos del reconocido pastelero Oriol Balaguer. Dependiendo de la época del año, el reclamo será su roscón de Reyes, sus siempre sorprendentes monas de Pascua o cualquiera de los hojaldres, postres, tartas, chocolates, trufas y bombones que se elaboran diariamente en su obrador. Y precisamente de estos últimos hemos venido a hablar hoy con su creador.

Por primera vez, Balaguer ha decidido lanzar una edición limitada de bombones de verano con la que invita a los madrileños a realizar un recorrido sensorial a través de esos bombones de haba que ya son marca de la casa. Nos referimos a verdaderas joyas de chocolate, disponibles en cajas de 12 y 36 unidades, que harán las delicias de los que disfrutan de combinaciones de sabores como naranja/menta, pistacho/azahar, frambuesa /yogurt, mandarina/cardamomo, grosella negra/violeta, etc. Una oportunidad que nadie debería perderse, ya sea en el local situado en pleno barrio de las Salesas o en casa, que tampoco es mal plan con la que está cayendo estos días.

Si decides acercarte por La Duquesita, no te olvides de preguntar por sus trufas con 70% de cacao, que además ahora están disponibles en versión helada y son el bocado perfecto para terminar cualquier comida veraniega. Por otra parte, su nueva carta de verano ofrece una cuidada selección de postres con sabores frescos que se suman a los que ya conocemos de hace tiempo: el reconocido Texturas o el Cheesecake. Y si lo que buscas es algo especial para una celebración, no pases por alto que muchos de estos sabores pueden disfrutarse tanto en versión postre como en formato tarta.

Dicen que los bombones al sol se derriten, pero doy por hecho que los de esta edición limitada estarán muy buenos incluso un poco derretidos. ¿Cómo recomiendas tomarlos?

Tanto el chocolate, en general, como los bombones, en particular, siempre se recomienda consumirlos a unos 20 grados, si quieres hacer una degustación. Pero si tienes una nevera de vinos en casa, esa temperatura será perfecta. Si no, en verano, a veces es mejor tenerlo en nevera dentro de un táper. En ese caso recomendamos sacarlos media hora antes de degustar. Pero no pasa nada si los tomas con la temperatura de la nevera, puedes disfrutarlos igual.

Esta edición especial incluye más de 20 variedades de chocolate. ¿Se trata de uno de los packs más especiales que has hecho nunca?

Posiblemente, puede ser una de las campañas más fuertes e interesantes, por la variedad de sus sabores y orígenes. Siempre se ha dicho que en verano no se consumen bombones o chocolate y no estoy de acuerdo. Igual que se toman helados en invierno, también hay, y se debe tomar, bombones en verano. El chocolate genera felicidad, con lo cual hay que tomar chocolate y bombones todo el año. Es por ello que hemos decidido comunicar bombones en verano, para reivindicarlo. Históricamente, el chocolate y los bombones se han entendido como un producto de regalo, pero también quiero reivindicar que sea de consumo personal, como en otras partes de Europa.

En general, no abundan los referentes en tema bombón. ¿Entiendo que se debe a su complejidad o hay otros motivos para que no sea animen las nuevas generaciones?

Es verdad que en este país tenemos pocos referentes en el tema de los bombones y los motivos pueden ser varios, partiendo de que se trata de algo complejo para lo que precisas de un conocimiento especial. Pero más allá de que conlleve un esfuerzo mayor a la hora de elaborarlo, yo creo que requiere, sobre todo, una pasión y un sentimiento especial. También puede influir el tema de la inversión que tienes que hacer a la hora de decidir montar un obrador de chocolates o bombones. O que posiblemente aquí se consume menos que en otras partes del mundo…

¿A quién va dirigido este regalo para los sentidos? ¿Tienes que ser muy aficionado al chocolate o al bombón para poder apreciarlo?

Esta edición limitada va dirigida a todos los amantes del chocolate, que creo que cada vez son más. Y lo va a apreciar todo el mundo al que le guste y sienta pasión por la gastronomía. Son sabores que se reconocen y que llegan al corazón de nuestros clientes, o con esa idea lo hemos hecho. Cuando decidimos hacer un producto nuevo o una colección, puedo estar pensado en muchas cosas a la vez, no tiene que ser algo en concreto. La inspiración me llega a través de un viaje, tras visitar un mercado de una ciudad, durante una comida, al ver una escultura, escuchando una canción o haciendo deporte.

También estrenas carta de postres cítricos para esta temporada. ¿Por qué habéis decidido trabajar con sabores como los de la lima, el mango, la vainilla o el pistacho?

Sí, también hemos cambiado la carta de postres. Desde que empecé como empresario en 2002 empezamos a hablar de colecciones 'Primavera/Verano' y 'Otoño/Invierno'. Ya que el producto no es el mismo dependiendo de la estación, y también porque tu estado emocional no es el mismo en verano que en diciembre. Ahora el cuerpo necesita frutas aromáticas y cítricos. Desde el perfume sensual y delicado de la vainilla hasta ese pistacho que, aunque ya hace mucho tiempo que lo venimos utilizando, resulta que actualmente hay mucha demanda por parte de nuestros clientes. Nos lo piden tanto en chocolates, como en postres, pasteles y helados.

¿Y cuál es el maridaje perfecto para cualquiera de estos tres planes: bombones, trufas y postres veraniegos?

El maridaje ya es un tema más delicado y complejo, depende de las preferencias del cliente. Yo te puedo recomendar para estas tres propuestas desde un cava a un té refrescante, suave y delicado. Pero dependiendo del producto en cuestión también le puede ir bien un vino blanco y, por qué no, un tinto. Incluso te propondría una cerveza para ciertos chocolates y bombones. ¡Lo importante es disfrutar!