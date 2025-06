Daniel Brito 27 JUN 2025 - 09:48h.

Aitor Zabala acaba de lograr las tres estrellas Michelin en Somni, su restaurante en Beverly Hills tras años de trabajo

Ha trabajado con Ferrán Adrià o José Andrés, forjando así su creatividad y su técnica gastronómica

Siempre quiso ser chef, se formó con los mejores y ya tiene uno de los grandes reconocimientos de su carrera. Aitor Zabala y su restaurante Somni, en Los Ángeles, ya cuenta con tres estrellas Michelin después de años de trabajo y algún que otro traspiés por mantener su restaurante. Catalán con orígenes vascos, Zabala se ha formado durante casi tres décadas con los mejores.

Estudió en la escuela Hofmann y empezó a tener contacto con la alta cocina gracias a las prácticas que hizo en Akelarre, el restaurante de Pedro Subijana, para más tarde llegar a trabajar con Ferrán Adrià en elBulli o formar parte del equipo de José Andrés en ThinkFood Group.

ElBulli le cambió la vida

“Nunca me di cuenta de lo profunda que podía ser la creatividad hasta que descubrí ‘El Bulli: el Sabor del Mediterráneo’ en 1997. El Bulli y Ferrán Adrià despertaron en mí un sueño, demostrándome que cocinar podía ser un arte. Este libro, más que simples recetas, reveló la esencia de la cocina mediterránea y me inspiró a explorar mi potencial creativo. Desde entonces, he emprendido un viaje para fusionar la narración con la expresión culinaria, buscando compartir la magia de la creatividad con los demás”, dice Zabala en su página web.

Un trabajo continuo

Fue en 2018 cuando se atrevió a abrir Somni, que significa sueño en catalán, en Beverly Hills con un gran éxito que se materializó al año siguiente con dos estrellas Michelin. Un espacio de referencia gastronómica en la que solo contaba con una mesa para diez comensales en la que cumplió sus sueños. Hasta que llegó la pandemia.

El covid-19 le hizo cerrar su restaurante, pero lejos de rendirse se pasó los siguientes años ideando un nuevo concepto para Somni para renovar y elevar su gran proyecto. Así nació el nuevo concepto de Somni, “una interpretación de la libertad culinaria que solo Los Ángeles podría inspirar, sin perder el sentido de nuestros orígenes. Una selección de los mejores productos, cada uno con una historia propia, elaborados con la mayor maestría”.

Visitar Somni es entrar “en un mundo de nuestra propia creación. Deja que tu imaginación se vuelva loca. Las fronteras se difuminan. Los cocineros son camareros y los camareros son cocineros. Las fronteras entre comensal y chef han desaparecido. La experiencia comienza incluso antes de sentarte y perdura mucho después de irte”.

La oferta de Somni

La experiencia de Somni está en Mostrador del Chef, con capacidad para 14 comensales en un mostrador de madera que les permite ver en primera fila la labor de Aitor Zabala y el resto del equipo por un precio de unos 428 euros en el que se incluyen las bebidas.

Somni también ofrece la Experiencia Bodega, con un precio de 855 euros, que se realiza en el comedor privado, junto a la bodega, una experiencia exclusiva que se puede disfrutar junto al menú. La experiencia empieza en el patio con algunos aperitivos antes de pasar al salón privado.