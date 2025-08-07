Daniel Brito 07 AGO 2025 - 10:11h.

La duquesa de Sussex eligió un restaurante de comida italiana de Beverly Hills que recomienda la Guía Michelin

Meghan Markle, cocinillas en su nueva serie: la receta de sus espaguetis a la sartén

Meghan Markle acaba de cumplir 44 años y lo ha celebrado en uno de los restaurantes más famosos de Beverly Hills que se encuentra entre los favoritos de, por ejemplo, Kim Kardashian. La duquesa de Sussex es toda una cocinillas y en sus redes ha mostrado cómo soplaba las velas en una tarta decorada con flores en el restaurante Funke, del chef Evan Funke. Una velada de la que salió encantada, tal y como ha mostrado en sus redes sociales.

“Soplando las velas en unas hermosas 24 horas y agradeciendo a mi esposo, amigos y familia por hacerlo tan especial. A ustedes, que no los conozco, pero que me envían amor todos los días: muchas gracias. Lo aprecio”, escribía en su Instagram.

Además, también tuvo palabras para el restaurante. “Esta cena de anoche en Funke con el dominio culinario de Evan Funke y su equipo está entre las cinco mejores comidas de mi vida. Extraordinario. Gracias por una experiencia gastronómica sobresaliente”, le dedicaba al equipo de Funke y en especial a su chef.

Recomendado por la Guía Michelin

Funke es un restaurante recomendado por la Guía Michelin, que destaca que está “ubicado en un edificio art decó de tres plantas de la década de 1930. Es un impresionante homenaje a la cocina italiana, con la pasta hecha a mano como protagonista (incluso hay una sala acristalada para verlos trabajar).”

La Guía también resalta su decoración y, por su puesto, su carta. “Empiece con su esponjosa focaccia, luego saboree un plato de tiernos langostinos azules del Pacífico Sut en una salsa verde con ajo. Los agnolotti hechos a manos son deliciosos con un cremoso relleno de fondue de taleggio, terminados con un sugo di arrosto carnoso y mantecoso y parmigiano reggiano. Finalmente, la torta de chocolate es un final maravilloso”, aconsejan si no sabes qué pedir.

Qué comieron Meghan Markle y sus invitados al cumpleaños es una incógnita, aunque seguramente habrán disfrutado de su pasta con platos como los ya mencionados, aunque también tienen carnes, como las chuletas de corderos, o pescados, por no hablar de sus pizzas.

¿Quién es Evan Funke?

El chef Evan Funke ha sido nominado en dos ocasiones al premio James Beard y es el encargado desde 2022 de la comida en la fiesta de los Oscars de Vanity Fair y, pese a nacer en Santa Mónica, siempre ha sido un enamorado de la cocina italiana, aprendiendo las técnicas tradicionales y artesanales para ofrecer el mejor producto en su cocina. Para ello se formó en Bolonia y ha puesto en práctica ese aprendizaje en sus restaurantes, principalmente en Funke.