El futbolista tiene una pizzería en la novena planta de su hotel en la Gran Vía madrileña

Además de pizzas, el local sirve platos como canelones de rabo de vaca

Compartir







Cristiano Ronaldo, ya prometido con Georgina Rodríguez, es mucho más que una estrella del fútbol, ya que sus éxitos en el deporte y su impacto mediático lo han animado a probar suerte en otros ámbitos profesionales. El portugués también es empresario y cuenta con un negocio en pleno centro de Madrid. Se trata del Hotel Pestana CR7 Gran Vía (Gran Vía, 29, Madrid), fruto de su alianza con una famosa cadena hotelera de su país y que se presenta como “en hotel que refleja la energía y el estilo de la movida madrileña con una azotea 360”.

La novena planta del edificio alberga varias opciones de restauración, entre las que se encuentra un restaurante: la pizzería Planta 9 CR7. El establecimiento promete llevar a los consumidores “en un viaje por los sabores auténticos de las mejores pizzas de Nueva York”. Su página web destaca que usan ingredientes frescos, técnicas tradicionales y un toque de innovación, así como que cada pizza “está diseñada para ser irresistible, llena de sabor y originalidad”. El local tiene capacidad para 157 personas y un amplio horario: de lunes a viernes de 7:00 a 0:00 horas y los fines de semana de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 0:00 horas.

PUEDE INTERESARTE La estricta dieta de Cristiano Ronaldo con 6 comidas al día, analizada por una nutricionista deportiva

Las pizzas de Cristiano Ronaldo

La pizzería del Hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid permite a los comensales elegir entre pizzas variadas, empezando por la clásica margherita, con salsa de tomate, mozarela fior di latte y hojas de albahaca. La calzone caprese lleva salsa de tomate, mozarela fior di latte, espinacas y pesto genovés. La 5 quesos combina salsa ligera de salvia, queso manchego, mozarela fior di latte, pecorino, gorgonzola y scarmorza. La pizza picante incluye salsa de tomate, mozarela fior di latte, queso manchego y dos embutidos italianos, spianata picante y nduja, además de miel y salsa brava.

Los clientes también pueden pedir la pizza parrilla, con salsa de tomate, mozarela fior di latte, gorgonzola, piquillos caramelizados, costillas ahumadas y salsa barbacoa. La leonesa se prepara con salsa de tomate, mozarela fior di latte, queso Idiazábal, cecina ahumada madurada, rúcula, aceite de albahaca, parmesano y pimienta Sichuán. Por último, la criolla es una pizza blanca con mozarela fior di latte, crème fraîche, pesto genovés, scamorza ahumada y salchicha criolla.

PUEDE INTERESARTE No solo de embutido ibérico vive una mujer: el restaurante asturiano donde Georgina fue a por su fabada favorita

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otros platos en Planta 9 CR7

Además de pizzas, la carta de Planta 9 CR7 ofrece otras posibilidades. Los entrantes para compartir son provolone asado, parmigiana, ensalada de burrata, tomate rosa a la llama y pesto y carpaccio de vaca madurada. En la sección de platos principales aparecen espaguetis tradicionales a la carbonara con guanciale, lumaconi y tataki de pato a la llama, canelones de rabo de vaca y risotto marinero.

Las posibilidades de carnes son la milanesa de ternera blanca y el solomillo rossini, mientras que si un comensal desea pescado puede pedir un plato de salmón con puré de espinacas y verduritas al fuego. Por último, los postres disponibles son tiramisú, volcán de chocolate, torrija caramelizad y straciatella con pistacho.

Los bares del hotel de Cristiano Ronaldo

La pizzería no es la única opción de restauración con la que cuenta el Hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid, ya que el edificio también tiene dos bares. El Sports Bar es un lugar dedicado a los visitantes que quieren disfrutar de las principales competiciones deportivas, no solo las futbolísticas. En este espacio con barra, mesas altas, sillones y una terraza con vistas a la Gran Vía pueden pedir tapas, cervezas o cócteles de autor. Además, tiene una sala con un futbolín gigante. Abre todos los días de 12:00 a 0:00 horas.

Por otro lado, el Rooftop Bar del hotel ofrece vistas de 360 grados sobre Madrid en sus diferentes terrazas conectadas a varias alturas, en las cuales se distribuyen varias áreas con tumbonas y sofás. Esta zona también acoge eventos y música en directo. La entrada tiene un precio de 10 euros por persona, no es posible hacer reservas y es un lugar exclusivo para adultos. Su horario es de 19:00 a 1:00 horas de lunes a domingo.