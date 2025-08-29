El restaurante español que está entre los más sorprendentes del mundo, según la Guía Michelin

Daniel Brito 29 AGO 2025 - 11:31h.

Este restaurante de la sierra madrileña lo ha destacado la Guía Michelin por crear un entorno único y servir una gastronomía para chuparse los dedos

Hay restaurantes que no solo son una estancia decorada con el concepto de su cocina para dar de comer a sus comensales y servir las creaciones que se gestan entre sus fogones. Muchos restaurantes van más allá, utilizando su entorno o su decoración para ofrecer una experiencia diferente a sus comensales y sorprenderles con algo único que, probablemente, no puedan vivir en ningún otro lugar. Por eso mismo, la Guía Michelin ha hecho una recopilación de los restaurantes más sorprendes del mundo, entre los que se encuentra uno español.

En el listado van desde uno que se encuentra unos metros bajo el mar del Norte en Noruega, siendo el primer restaurante submarino de Europa y el más grande del mundo, hasta un viaje inmersivo entre gastronomía, arte y ciencia, o un vagón de tren que se encuentra en España y que la Guía Michelin ha destacado como un lugar único que no hay que perderse por el entorno que ofrece y la gastronomía que se puede catar en su mesa.

Comer en un lujoso vagón de tren

Se trata de El Vagón de Beni (calle San Macario 6, Hoyo de Manzanares), un restaurante que simula ser una estación de tren con unos de la época que está en pleno centro de la localidad de la sierra de Madrid, justo al lado de la Plaza Mayor.

La idea este restaurante surgió en 1987, cuando Benito Celestino, su propietario, imaginó cómo sería reformar un antiguo vagón de tren con el que rememorar los antiguos coches-restaurantes Wagon Lits donde el placer gastronómico, el lujo y los viajes se unían. Dos años después de esa idea adquirió el primer vagón, ‘El Vagón Grande’, que era de madera de 1931, que tardó años en restaurar y remodelar, hasta que en 1994 abrió como restaurante.

“El original conjunto, que recrea un apeadero ferroviario con dos antiguos vagones restaurados (uno se llama Vagón 1931 y el otro Vagón Alfonso XIII) y tiene mesas hasta en el andén, asombra y cautiva a partes iguales. Aquí encontrarás una cocina de raíces clásicas bien actualizada, con opción de carta y varios menús”, expone la Guía sobre este restaurante.

Además de los dos vagones, también cuenta con La Chimenea, un lugar más dedicado a reuniones y sobremesas decorado como un salón de té inglés; o su Apeadero, que se ubica en el apeadero de la estación, desde donde se disfruta de las vistas de los dos vagones y que cuenta con un jardín ideal para pasar los días de más calor.

¿Qué comer en El Vagón de Beni?

“El menú combina recetas locales e internacionales con un enfoque contemporáneo, y su brevedad deliberada da libertad al equipo para experimentar con una variedad de sabores en constante evolución”, dicen sobre su gastronomía, en la que no falta la cocina mediterránea, pero tampoco la innovación con la que sorprender a los paladares visitantes.

Además, cuenta con menús para entre semana, como el Ejecutivo y el Gastronómico, o su menú degustación o el de la velada en vagón para dos, que tiene precios que oscilan entre los 65 euros y los 220 euros dependiendo del día y de los extras contratados.