En una reunión de negocios se necesita un espacio que combine privacidad, confort y un ambiente adecuado para conversaciones confidenciales

Es necesario encontrar espacios que ofrezcan exclusividad, privacidad y una propuesta gastronómica de calidad

Compartir







El contexto de una reunión de negocios puede influir significativamente en el éxito de un trato. Un espacio que combine privacidad, confort y un ambiente adecuado para conversaciones confidenciales es esencial para cerrar acuerdos importantes. La rica oferta gastronómica de nuestro país incluye restaurantes que ofrecen salones privados especialmente diseñados para reuniones profesionales. Estos espacios, además de contar con el equipamiento necesario, ofrecen una experiencia culinaria que eleva cualquier negociación al siguiente nivel.

Nos vamos de viaje por cinco de los restaurantes con mejores zonas privadas, lo que les hace ideales para reuniones de negocios y eventos corporativos. Cada uno combina exclusividad, privacidad y una propuesta gastronómica de calidad que asegura una experiencia integral.

PUEDE INTERESARTE El bocadillo de calamares más grande de España cuesta siete euros

Cinco restaurantes con zona privada

Café de Oriente (Madrid)

Con vistas privilegiadas a la Plaza de Oriente, el Café de Oriente es uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid. Sus salones privados, como el Bistró o el Salón San Gil, ofrecen una capacidad que varía entre 35 y 100 personas, lo que los convierte en espacios versátiles para reuniones de todo tipo. Por supuesto también hay espacios para reuniones con menos asistentes, incluso bajando el listón a los 4 comensales.

La decoración elegante y la atmósfera profesional de estos salones los hacen ideales para negociaciones importantes. Además, su propuesta culinaria, basada en la cocina mediterránea con un toque moderno, asegura una experiencia gastronómica a la altura de las expectativas.

PUEDE INTERESARTE Los ocho mejores desayunos de hotel de España

Dos de Vins (El Prat de Llobregat, Barcelona)

A solo unos minutos del aeropuerto de Barcelona, Dos de Vins es un restaurante que destaca por su ambiente acogedor y su enfoque en la cocina de mercado. Su salón privado está diseñado para proporcionar un espacio tranquilo y discreto, que además cuenta con proyector en caso de ser necesario, dando cabida hasta a 14 personas. Un espacio ideal para reuniones de negocios en las que la privacidad es clave.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El menú de Dos de Vins ofrece platos que combinan técnicas contemporáneas con la tradición catalana. Su extensa carta de vinos, cuidadosamente seleccionada, añade un toque especial a cualquier comida de negocios, ayudando a crear una experiencia completa para cerrar acuerdos.

Asador El Molino (Madrid)

Con más de 30 años de experiencia en la organización de eventos, el Asador El Molino se ha consolidado como una alternativa dentro de la cocina tradicional. Ofrece varios salones privados, que varían desde las 50 personas hasta las 6, tanto en primera planta, como en planta baja, ofreciendo total privacidad en cada uno de los casos.

El restaurante es conocido por su especialización en carnes y asados preparados en horno de leña, utilizando productos de alta calidad. Además, su ambiente acogedor y su atención al detalle lo convierten en una opción ideal para quienes buscan un espacio exclusivo sin comprometer la calidez de la experiencia.

Saddle (Madrid)

Ubicado en un edificio histórico que alguna vez albergó al mítico restaurante Jockey, Saddle ha redefinido el concepto de lujo en la gastronomía madrileña. Con un diseño contemporáneo firmado por Studio Gronda, este restaurante destaca por su elegancia y sus amplios espacios privados, con cabida para 4 a 10 comensales cada uno.

El enfoque de Saddle en la cocina basada en productos de temporada, junto con su carta de vinos seleccionada con meticulosidad, eleva la experiencia culinaria a otro nivel. Sus salones privados están equipados con todas las comodidades necesarias para garantizar privacidad y confort, convirtiéndose en una opción perfecta para celebraciones exclusivas o reuniones profesionales de alto nivel.

Verum Restaurante (Málaga)

En el corazón de Málaga se encuentra Verum Restaurante, un espacio que destaca por su atmósfera cálida y elegante. Su salón privado, de 35 metros cuadrados, ofrece un ambiente íntimo y profesional, perfecto para reuniones que requieren discreción. La decoración del espacio, con una mezcla de toques modernos y rústicos, crea una sensación de exclusividad y confort.

La propuesta culinaria de Verum gira en torno a productos frescos y locales, con especial atención a las carnes a la brasa. Este restaurante ofrece una experiencia que combina una excelente cocina con un espacio ideal para negocios.

La importancia de elegir el entorno adecuado

Los restaurantes con zonas privadas no solo ofrecen un espacio ideal para reuniones de negocios, sino que también crean una atmósfera que favorece la comunicación directa y la toma de decisiones. Estos lugares combinan privacidad, equipamiento tecnológico y una experiencia gastronómica única, asegurando que cada detalle contribuya al éxito de la reunión.

Desde las instalaciones modernas del Restaurante Saddle hasta la elegancia del Café de Oriente, estas opciones llaman la atención por su capacidad de transformar una comida en una oportunidad de negocio inolvidable. Elegir el entorno adecuado es un paso crucial para cerrar tratos con éxito y dejar una impresión duradera en socios y clientes